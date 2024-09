Promotion de l'enseignement du vietnamien au Brunei

Photo : VNA/CVN

Le cours, désormais proposé gratuitement, a reçu le soutien enthousiaste de l'ambassade du Vietnam au Brunei.

Le Docteur Trân Trong Nghia a exprimé son espoir que l'ambassade du Vietnam au Brunei et l'UBD organiseraient davantage d'activités pratiques pour soutenir et promouvoir l'enseignement de la langue vietnamienne, comme la création d'un espace culturel vietnamien, l'octroi de bourses aux étudiants étrangers, etc.

Le Docteur Hazri bin Haji Kifle, recteur adjoint de l'UBD a noté que depuis janvier 2022, l'UBD a recruté à ce cours de langue vietnamienne des étudiants à six niveaux différents. La demande d'apprentissage s'étend au-delà des étudiants, de nombreux personnes travaillant au Brunei étant également désireuses d'apprendre. En réponse, l'Université élargit son offre en introduisant des cours en ligne.

