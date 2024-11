Les visites officielles du président de l'État au Chili et au Pérou couronnées de succès

Les visites officielles du président Luong Cuong et de la délégation de haut niveau du Vietnam au Chili et au Pérou, ainsi que leur participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2024 à Lima, au Pérou, ont été couronnées de succès, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à la presse.

Les visites représentaient une étape importante dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam de multilatéralisation et de diversification des relations internationales définie lors du XIIIe Congrès national du Parti et de la Directive n° 25-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement et l'élévation de la diplomatie multilatérale d'ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Les visites officielles au Chili et au Pérou ont transmis un message important à la communauté internationale, en particulier aux pays d'Amérique latine et de la région des Caraïbes, sur la politique étrangère cohérente du Vietnam, mettant en valeur l'importance des relations d'amitié traditionnelles, notamment avec le Chili et le Pérou, a déclaré Bui Thanh Son.

Elles ont mis en évidence les perspectives prometteuses des relations entre le Vietnam et ces deux pays. Le renforcement des liens avec ces deux nations sud-américaines facilitera également l'élargissement de la coopération du Vietnam avec d'autres pays d'Amérique latine, a-t-il ajouté.

En même temps, la présence du président Luong Cuong à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC réaffirme l'engagement du Vietnam envers la coopération de l'APEC et sa volonté de contribuer davantage à la paix, à la collaboration et au développement en Asie-Pacifique et dans le monde. L'accueil par le Vietnam de l'APEC 2027 constitue un témoignage clair de cet engagement.

Les propos de Luong Cuong lors de l'événement ont une fois de plus transmis un message fort sur un Vietnam entrant dans une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation, et un Vietnam dynamique, innovant et créatif, qui émerge comme une destination de premier plan pour les investisseurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les résultats des deux visites officielles, Bui Thanh Son a souligné que divers documents importants ont été signés à cette occasion, créant une base pour l'approfondissement du partenariat global entre le Vietnam et le Chili et de la coopération multiforme entre le Vietnam et le Pérou.

Ces visites ont contribué à approfondir la confiance politique et à renforcer les relations solides entre les dirigeants de haut rang du Vietnam et ceux du Chili et du Pérou, tout en donnant un nouvel élan et en ouvrant de nombreuses opportunités de coopération entre le Vietnam et les deux pays dans des domaines traditionnels tels que l'agriculture, la sécurité et la défense, l'éducation et le tourisme, et en élargissant la collaboration à de nouveaux domaines tels que l'innovation, la transition verte, la transformation numérique, la réponse au changement climatique, l'énergie, le pétrole et le gaz et les télécommunications.

Bui Thanh Son a déclaré que le Vietnam et les deux pays continueront de renforcer la confiance politique en maintenant les échanges à tous les niveaux, en particulier les délégations de haut niveau, et par le biais des canaux du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que des échanges entre les peuples, en assurant le fonctionnement efficace des mécanismes de coopération existants et en explorant la possibilité d'établir de nouveaux mécanismes de coopération efficaces entre les ministères, les secteurs et les localités.

Elles faciliteront la connectivité commerciale, la promotion du commerce et des investissements, les liens de transport et de logistique, et augmenteront les échanges culturels et éducatifs, ainsi que les interactions interpersonnelles.

Mission diplomatique à Lima

Avec le Pérou, les deux parties discuteront de la possibilité pour le Vietnam d'ouvrir une mission diplomatique à Lima dans les temps à venir.

Le Vietnam et les deux pays vont également intensifier la mise en œuvre des accords conclus, a fait savoir Bui Thanh Son.

Sur la base du fort consensus atteint par les dirigeants de haut rang du Vietnam et du Chili sur l'établissement d'un partenariat et d'une connectivité stratégique entre leurs économies, les deux pays renforceront la coopération et échangeront leurs expériences dans les domaines où ils peuvent se compléter, tels que la sécurité et la défense, la culture, l'éducation, la protection de l'environnement, l'adaptation au changement climatique, la croissance verte et durable, la transformation des produits agricoles, l'exploitation minière et l'innovation.

Par ailleurs, le Vietnam et le Pérou travailleront bientôt à faire progresser leur relation à une nouvelle hauteur et à renforcer les échanges pour promouvoir la coopération dans les domaines de haute technologie tels que la transformation numérique, les infrastructures numériques, la ville intelligente et la cybersécurité.

En ce qui concerne la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC, Bui Thanh Son a déclaré qu'au cours de plus de deux jours, le président de l'État a participé à toutes les activités des dirigeants de l'APEC, a tenu de nombreuses réunions bilatérales avec des dirigeants de haut rang des principaux partenaires du Vietnam et a eu des séances de travail avec les présidents/PDG des principaux groupes mondiaux. Il a également prononcé un discours important lors de l'"APEC CEO Summit 2024" (Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC). Des dirigeants de divers ministères et agences ont également participé à de nombreuses activités connexes.

La délégation vietnamienne s'est activement coordonnée avec d'autres membres de l'APEC pour contribuer à la rédaction de la déclaration conjointe des dirigeants de l'APEC et d'autres documents importants.

Photo: VNA/CVN

Le président vietnamien a partagé ses points de vue sur les tendances, les opportunités et les défis de la région et du monde, et a proposé des orientations clés pour que l'APEC continue de jouer son rôle de moteur et de force motrice de la croissance économique mondiale, tout en veillant à ce que les populations restent au centre du développement économique.

Ses remarques ont mis l'accent sur les principes fondamentaux de l'APEC, le mutilatéralisme et le libre-échange, et ont affirmé l'importance de la solidarité et du consensus entre les membres, a-t-il déclaré, notant que le discours était très apprécié par les autres dirigeants de l'APEC.

Dans les temps à venir, le Vietnam continuera de participer activement et proactivement à la coopération de l'APEC, en accordant la priorité à la promotion des domaines qui sont stratégiquement importants pour le développement de l'économie régionale et mondiale dans la nouvelle ère, en particulier l'innovation, la transformation numérique, la transition verte, les énergies renouvelables, l'agriculture intelligente, la réponse au changement climatique et le développement de ressources humaines de haute qualité.

Le Vietnam travaillera avec les autres économies membres pour concrétiser progressivement l'initiative majeure de l'APEC visant à établir la Zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique (ZLEAP), et fera des préparatifs approfondis pour l'accueil de l'APEC 2027.

VNA/CVN