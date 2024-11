Le président Luong Cuong prononce un discours politique à l'Université du Chili

Photo : VNA/CVN

Fondée en 1842, l'université est la plus grande et la plus ancienne institution éducative du pays et également l'une des plus anciennes de la région. Elle a formé un grand nombre de personnalités scientifiques et culturelles de premier plan ainsi que des influenceurs internationaux, dont de nombreux présidents du Chili tels que Gabriel Boric, qui est actuellement en fonction.

Dans son discours, Luong Cuong a mentionné certaines questions qui constituent le fondement des relations entre le Vietnam et le Chili, la voie de développement et la politique étrangère du Vietnam, ainsi que la vision et l'orientation de l'amitié traditionnelle et du partenariat global des deux pays dans la nouvelle ère.

Similitudes particulières

Malgré la distance qui les sépare, a-t-il dit, le Vietnam et le Chili ont toujours eu des liens particuliers qui proviennent de leurs nombreuses similitudes rares en termes d'histoire, de culture, de géographie, de modèle de développement économique et de vision du monde d'aujourd'hui.

Il a noté que les deux pays sont des pays en développement et membres du Mouvement des non-alignés, ont une longue et glorieuse histoire de lutte pour l'indépendance nationale et font également preuve d'une forte détermination et d'efforts dans le développement national.

Le peuple vietnamien n'oublie jamais la solidarité du peuple chilien pendant les années pleines de difficultés de la lutte pour l'indépendance nationale, la plus impressionnante étant les protestations des jeunes Chiliens contre la guerre au Vietnam, a déclaré Luong Cuong.

Le président a ajouté qu'en termes d'économie, les deux pays sont des économies axées sur l'exportation et attachent de l'importance à l'intégration internationale pour promouvoir leur développement national. Cela se reflète dans le fait qu’ils sont membres d’organisations internationales et de grands accords de libre-échange multilatéraux et interrégionaux tels que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le Forum de coopération Asie de l’Est-Amérique latine (FEALAC).

Il a affirmé qu’avec une vision ouverte et inclusive ainsi qu’un soutien à la libéralisation du commerce, les deux parties partagent la perception commune de la construction et de la consolidation d’un ordre mondial multipolaire, équitable et fondé sur le droit international dans lequel les pays du Sud global jouent un rôle et une voix de plus en plus importants.

Les deux pays ont également pris des engagements et prennent des mesures fortes pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Tous deux sont conscients de l’importance du développement vert et durable, de la transition énergétique, de la transformation numérique, ainsi que de la bonne gestion des minéraux stratégiques.

Le dirigeant vietnamien a salué les remarquables réalisations du Chili en matière de développement socio-économique, le premier pays d'Amérique latine et l'un des rares pays en développement à avoir échappé au "piège du revenu intermédiaire". Il a estimé que le Chili était un exemple typique d'optimisation de la mondialisation et de la libéralisation du commerce dans le développement national.

Photo : VNA/CVN

Le Chili affirme de plus en plus sa stature et son rôle dans la région et dans le monde, a poursuivi Luong Cuong, exprimant le souhait du Vietnam de continuer à tirer les leçons des précieuses expériences de développement économique du pays afin qu'il puisse devenir une nation développée d'ici 2045.

La voie de développement et la politique étrangère du Vietnam

Évoquant la voie de développement du Vietnam, le président de l'État a déclaré que près de 80 ans après sa fondation et près de 40 ans de la mise en œuvre de Renouveau, le Vietnam se trouve à un tournant historique de la nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation.

Le Vietnam, qui était autrefois un pays pauvre, arriéré et déchiré par la guerre, était autrefois soumis à un blocus et à de sévères embargos. Aujourd'hui, il a obtenu le statut de pays en développement à revenu intermédiaire qui s'intègre de manière intensive et extensive dans le monde. Son économie a été multipliée par 95, se classant désormais au 35e rang parmi les 40 plus grandes économies du monde et dans le top 20 en termes d'attraction des investissements étrangers et d'échelle commerciale.

En ce qui concerne les relations extérieures, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays avec 32 partenariats stratégiques et partenariats globaux, notamment avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'avec les économies du G7.

Le dirigeant a poursuivi en disant que le Vietnam entretient désormais des relations commerciales avec plus de 220 pays et territoires, avec un chiffre d'affaires commercial atteignant 683 milliards de dollars en 2023 et qui devrait atteindre un record de près de 800 milliards de dollars cette année. Avec 17 accords de libre-échange (ALE) et près de 450 milliards d'USD d'investissements directs étrangers (IDE) investis dans 41.000 projets provenant de plus de 143 pays et territoires, le Vietnam est devenu un maillon essentiel des chaînes d'approvisionnement de l'Asie-Pacifique et du monde.

Le président de l'État a souligné que le Vietnam était un point positif dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies et du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Le Vietnam a considéré la réponse au changement climatique comme une priorité absolue et a mis en place des politiques spécifiques pour garantir que tous les citoyens bénéficient des réalisations du développement national et de l'innovation. Bien que son revenu par habitant reste au niveau moyen-inférieur, son indice de développement humain (IDH) est constamment élevé depuis des années.

Le président de la République, Luong Cuong, a souligné que le pays poursuivait avec persistance l'objectif de l'indépendance nationale liée au socialisme sous la direction du Parti communiste du Vietnam, considérant cela comme l'étoile directrice de la défense et du développement. L'objectif du Vietnam est de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen supérieur d'ici 2030 et de devenir une nation développée avec un revenu élevé, a-t-il déclaré.

Le dirigeant a également noté que le Vietnam poursuivra sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations ; être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale et une intégration internationale proactive, intensive, étendue et complète.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam partage les points de vue des autres pays sur l'importance d'assurer un environnement pacifique et stable dans toutes les régions, et souhaite contribuer davantage à la politique mondiale, à l'économie mondiale et à la civilisation de l'humanité, a déclaré le dirigeant.

Il a également souligné la politique de défense du Vietnam en quatre points : ne pas participer à des alliances militaires, ne pas se ranger du côté d'un pays pour agir contre un autre, ne pas permettre à des pays étrangers d'établir des bases militaires ou d'utiliser le territoire vietnamien pour contrer un pays tiers ; ne pas utiliser la force ou menacer d'utiliser la force dans les relations internationales. Le Vietnam prône systématiquement le règlement pacifique des différends sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international, et s'oppose aux actions unilatérales, à la politique coercitive et à l'utilisation ou à la menace d'utilisation de la force dans les relations internationales.

Dans un contexte de concurrence stratégique croissante entre les grandes puissances, le président de l'État a souligné le rôle de plus en plus important des pays du Sud ainsi que la coopération Sud-Sud. Le Vietnam participe activement et contribue de manière constructive aux efforts conjoints, remplissant des rôles clés dans divers mécanismes multilatéraux et s'engageant dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et les opérations internationales de recherche et de sauvetage, a-t-il fait remarquer.

Vision et orientations des relations entre le Vietnam et le Chili

Présentant l'histoire des relations d'amitié entre le Vietnam et le Chili au cours des 50 dernières années, le président de l'État a déclaré que lors de ses entretiens et rencontres avec les dirigeants chiliens, les deux parties ont convenu des principes et des grandes orientations de la coopération pour porter le partenariat global bilatéral à un nouveau niveau et le rendre plus étendu, plus efficace et plus pratique. Les deux parties ont également réaffirmé des valeurs communes telles que le respect de la paix, l'esprit d'indépendance et d'autonomie, le maintien du multilatéralisme, le respect du droit international et la force de l'amitié et de la solidarité internationales.

Sur la base de plus de 50 ans de relations bilatérales, de similitudes historiques et de vision commune du monde, ainsi que d'une forte complémentarité économique, le dirigeant a proposé un certain nombre d'orientations pour les relations Vietnam - Chili dans la période à venir, dans lesquelles les deux pays doivent renforcer la confiance politique et la coopération pratique à travers l'échange de délégations à tous les niveaux, renforcer la compréhension mutuelle et la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines où les deux parties ont du potentiel et des atouts, y compris les échanges et la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et les principaux partis politiques du Chili.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a proposé de promouvoir la connexion entre les économies vietnamienne et chilienne et de définir la coopération économique comme la priorité absolue et le domaine clé des relations bilatérales. En particulier, il est nécessaire de continuer à tirer parti et à mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange bilatéral (ALE) et le mécanisme du Conseil de libre-échange Vietnam - Chili, ainsi que l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) pour créer un nouvel élan pour porter les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et le Chili à de nouveaux jalons.

Il a également estimé qu'il était nécessaire de promouvoir davantage les opportunités d'investissement bilatérales ainsi que d'identifier les domaines prioritaires de coopération stratégique, contribuant à relier les deux économies, vers un développement durable, contribuant à la prospérité commune du monde, en particulier dans les domaines de la transition verte, de la réponse au changement climatique, de la construction de cadres de coopération appropriés dans les organisations, forums et mécanismes internationaux dont les deux parties sont membres.

Le président de l'État a également proposé de promouvoir la coopération éducative, les échanges culturels et artistiques et de développer la coopération touristique, renforçant ainsi les échanges interpersonnels et la compréhension mutuelle. Dans ce processus, l'Université du Chili peut apporter des contributions importantes et le Vietnam encourage la coopération entre les universités des deux pays. Il s'agit d'un facteur extrêmement important pour promouvoir la compréhension, le partage des connaissances et la coopération en matière d'innovation.

Selon le dirigeant, dans un monde où règnent de nombreuses fluctuations et de nombreux défis, les pays de petite et moyenne taille comme le Vietnam et le Chili doivent s'efforcer de contribuer plus activement à la gouvernance mondiale et de promouvoir les approches multilatérales et le droit international. De nombreuses nouvelles questions internationales telles que le développement vert, la transition énergétique et la gouvernance de l'intelligence artificielle doivent bientôt disposer d'un cadre international plus complet.

Le Vietnam et le Chili doivent continuer à promouvoir la coopération multilatérale, à respecter le droit international, à maintenir la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de vol dans les mers et les océans, y compris l'océan Pacifique, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le président Luong Cuong a exprimé sa conviction qu'avec de bonnes relations traditionnelles, de la bonne volonté et un potentiel de coopération bilatérale globale, les relations Vietnam-Chili continueront d'atteindre de nouveaux sommets, au profit des peuples des deux pays, et pour la paix, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.

Il s'agit de la dernière activité de la visite officielle du président de la République, Luong Cuong, au Chili. Dans l'après-midi du 12 novembre (heure locale), le président de l'État et la délégation de haut rang du Vietnam sont partis pour une visite officielle au Pérou et pour participer à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2024 à Lima du 12 au 16 novembre.

VNA/CVN