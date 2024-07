Le Vietnam remporte un grand prix au Global Culinary Challenge Malaysia

>> Saigontourist décroche la timbale aux World Culinary Awards

>> Nguyên Thi Nga, premier prix de la baguette française

>> Treize délicieux restaurants de Hanoï à des prix abordables

>> Michelin dévoile sa sélection Bib Gourmand 2024 pour Hanoï et Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Le record de 13 médailles d'or, 27 d'argent et 28 de bronze remporté par les 40 chefs vietnamiens démontre leur professionnalisme ainsi que l'amour des convives internationaux pour la cuisine vietnamienne, a déclaré Lê Thi Kiêu Oanh, membre de la délégation.

Elle a exprimé son espoir que les chefs vietnamiens auront davantage d'opportunités de promouvoir les aliments traditionnels auprès de leurs amis internationaux dans les années à venir.

Il s'agit du deuxième concours auquel la SPC participe en Malaisie après le concours culinaire de Penang 2024, du 27 au 29 juin.

Le Global Culinary Challenge Malaysia qui a attiré 1 200 participants venus de 20 pays et territoires vise à promouvoir les compétences culinaires et la culture culinaire malaisiennes et, en même temps, à fournir une plate-forme permettant aux chefs participants du monde entier d'interagir et de partager des expériences.

VNA/CVN