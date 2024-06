L’emblématique phở, le goût du Vietnam France

Depuis longtemps, en France, là où il y a des Vietnamiens, il y a du phở . Selon de nombreux Vietnamiens en France, les premiers restaurants de phở vietnamiens sont apparus il y a plusieurs dizaines d’années et ont trouvé leur place dans le cœur des amateurs de cuisine étrangère.

>> Le banh mi, le café et le pho vietnamiens parmi les meilleurs plats de rue en Asie

À Paris et dans les agglomérations limitrophes, le phở est l’un des plats les plus appréciés dans les restaurants vietnamiens. En flânant dans les rues du 13e arrondissement, considéré comme le "quartier asiatique" à Paris, il est facile de trouver des restaurants vietnamiens. Song Huong, Ba Mien, Ngoc Xuyen, Pho Dau Bo, Pho 14, Pho Mui,… ne sont que quelques-uns des restaurants vietnamiens familiers aux Vietnamiens résidant à l’étranger, aux Français et aux touristes internationaux en visite ici.

Photo : NDEL/CVN

Quand on parle de cuisine vietnamienne, le phở est probablement le premier nom qui vient à l’esprit de tout le monde. Cela n’est pas surprenant, car les bols de phở fumants séduisent les convives locaux et internationaux par la saveur et la douceur de leur bouillon.

Le bouillon est l’âme du phở et chaque bol de phở raconte une histoire unique, du processus de préparation minutieux, de la cuisson élaborée à la manière raffinée de le déguster. Les bols de phở de bœuf en France sont plus grands, mais conservent l’arôme intense du bouillon, que ce soit dans le style du Nord ou du Sud.

Les ingrédients tels que les nouilles de riz et les herbes comme la cannelle, l’anis étoilé, la cardamome, le clou de girofle… doivent être importés du Vietnam, mais ils sont également disponibles dans les supermarchés vietnamiens en France. Cependant, l’assaisonnement dépend de chaque chef de restaurant. Par conséquent, chaque bol de phở a une saveur unique.

Près de la station de métro Porte de Choisy (13e arrondissement), il y a une boutique avec une enseigne très familière appelée "Phố cổ". Ce restaurant est bien connu de la communauté vietnamienne en France depuis quelques années et est également très apprécié des étrangers pour sa saveur distinctive du phở de Hanoï.

Hoàng Quynh Hoa, propriétaire du "Phố cổ", est originaire de Hanoï. Pour elle, le phở de Hanoï n’est pas seulement un plat de rue, mais porte aussi une grande valeur culturelle. C’est pourquoi Mme Hoa s’efforce toujours de servir les bols de phở les plus authentiques à ses clients.

Comme son nom l’indique, le phở du "Phố cổ" a la saveur de Hanoï, richement parfumé avec un bouillon savoureux, doux et clair, se mêlant aux arômes des herbes, des fines tranches de bœuf et des nouilles de riz moelleuses. Au "Phố cổ", les convives sont servis avec des bols de phở délicieux accompagnés de gressins frits croustillants, selon la manière traditionnelle de déguster le phở à Hanoï.

Les anciens de la communauté partagent que le 13e arrondissement compte de nombreux restaurants de phở vietnamiens qui existent depuis des décennies. Au fil du temps, de nombreux propriétaires de restaurants ont vieilli. Certains établissements ont été repris par la génération suivante, tandis que d’autres ont changé de propriétaire.

Quoi qu’il en soit, ces restaurants de phở restent dans la mémoire des Vietnamiens en France comme une partie de leur histoire, un lieu de rencontre pour les expatriés, un pont culturel reliant les Vietnamiens à leur pays d’origine, avec les saveurs de leur terre natale toujours présentes.

Vu Ngoc Quynh, 82 ans, est un expatrié vietnamien vivant en France depuis le milieu des années 1950. Plusieurs fois par mois, l’octogénaire et un groupe de sept autres "vieux amis" se retrouvent dans les restaurants vietnamiens pour se remémorer les souvenirs du passé. Pour les Vietnamiens, un bol de phở permet de reconnaître un compatriote. Pour les étrangers, un bol de phở permet de découvrir la cuisine vietnamienne.

NDEL/VNA/CVN