Cuba frappée par une nouvelle coupure d'électricité à l'échelle nationale

Cuba a été frappée par une autre panne d'électricité à l'échelle nationale dimanche 2 août, a déclaré l'Union nationale de l'électricité (UNE).

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'UNE a déclaré dans un communiqué sur les médias sociaux que le système électrique national du pays a connu une déconnexion totale à 22h43 heure locale (02h43 GMT).

Un effondrement partiel du système électrique national de Cuba a laissé les provinces de l'Ouest sans électricité samedi 1er août.

Cuba a lutté pour importer du carburant et réparer ses centrales électriques vieillissantes en raison de l'impact des sanctions américaines, a déclaré le communiqué.

Depuis octobre 2024, Cuba a subi plusieurs coupures d'électricité à l'échelle nationale en raison de pannes de centrales électriques, d'ouragans et d'autres facteurs.

Xinhua/VNA/CVN