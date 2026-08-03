Cuba frappée par une nouvelle coupure d'électricité à l'échelle nationale

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|Dans une rue de La Havane privée d'électricité, le 21 mars.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'UNE a déclaré dans un communiqué sur les médias sociaux que le système électrique national du pays a connu une déconnexion totale à 22h43 heure locale (02h43 GMT).
Un effondrement partiel du système électrique national de Cuba a laissé les provinces de l'Ouest sans électricité samedi 1er août.
Cuba a lutté pour importer du carburant et réparer ses centrales électriques vieillissantes en raison de l'impact des sanctions américaines, a déclaré le communiqué.
Depuis octobre 2024, Cuba a subi plusieurs coupures d'électricité à l'échelle nationale en raison de pannes de centrales électriques, d'ouragans et d'autres facteurs.
Xinhua/VNA/CVN