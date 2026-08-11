Le Vietnam et l’Australie renforce leur coopération médiatique à l’ère numérique

Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Australie, Trinh Van Quyêt, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, à la tête d’une délégation de cette Commission, du ministère des Affaires étrangères, de la Voix du Vietnam (VOV) et de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), a rendu visite et travaillé, le 10 août à Sydney, avec l’Australian Broadcasting Corporation (ABC).

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Photo : Diêu Linh/VNA/CVN

Lors de cette rencontre, les deux parties ont procédé à des échanges approfondis sur les tendances du journalisme moderne, l’application de l’intelligence artificielle (IA) et les solutions visant à promouvoir la coopération médiatique bilatérale.

Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation vietnamienne, le président de l’ABC, Kim Williams, a indiqué que l’ABC avait connu plusieurs étapes de développement, passant d’une radio traditionnelle à l’un des principaux médias multimédias. Au cours de ce processus, l’ABC n’a cessé d’élargir son réseau et de renforcer sa coopération avec les médias internationaux, notamment avec les organes de presse vietnamiens.

Partageant l’expérience de l’ABC, Kim Williams a indiqué que l’IA jouait désormais un rôle important et faisait l’objet d’expérimentations actives afin d’optimiser les activités journalistiques. Elle se révèle notamment très efficace pour convertir les formats de contenu, par exemple en transformant automatiquement les données radiophoniques en textes destinés aux plateformes numériques.

L’IA aide également les journalistes à concevoir des titres en analysant les contenus et en proposant des options optimisées, ainsi qu’à traiter de grands volumes de données pour en tirer des informations synthétiques.

Avec un réseau d’environ 60 bureaux à travers l’Australie, l’ABC utilise l’IA pour convertir rapidement les contenus radiophoniques produits dans les zones reculées en informations numériques publiées sur son site web et les réseaux sociaux. Cette approche permet de réduire la charge de travail et de donner davantage de temps aux journalistes pour rechercher de nouvelles histoires, tout en garantissant l’exactitude et l’objectivité de l’information.

Les technologies numériques permettent également à l’ABC de couvrir 99,7% du territoire national grâce à la compression des données et à leur diffusion sur plusieurs plateformes.

Prenant la parole, Trinh Van Quyêt a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance au droit d’accès à l’information de la population et s’employait à édifier une presse professionnelle, humaniste et moderne. La presse vietnamienne ne se contente pas de fournir des informations en temps opportun, elle joue également un rôle important dans la promotion de la culture, de l’image du pays et du peuple vietnamiens à l’étranger.

Estimant que l’application de l’IA constitue une tendance incontournable du journalisme moderne, Trinh Van Quyêt a affirmé que la technologie ne pouvait être pleinement efficace que si elle était associée au professionnalisme, à l’éthique et à la responsabilité des journalistes. L’élément humain demeure déterminant dans la vérification, l’évaluation et l’assomption de la responsabilité du contenu avant sa publication.

Afin de porter la coopération médiatique à la hauteur du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie, Trinh Van Quyêt a proposé cinq axes prioritaires : poursuivre et renforcer les échanges de programmes radiophoniques et télévisés ainsi que de produits journalistiques de qualité présentant l’histoire, la culture, le pays et les peuples des deux nations ; élargir la coproduction de programmes thématiques, de podcasts et de produits multimédias sur des sujets d’intérêt commun tels que le développement durable, la transformation numérique, l’innovation, l’éducation et le tourisme ; demander à l’ABC de renforcer son soutien à la formation et au perfectionnement des ressources humaines des médias vietnamiens, notamment dans la gestion des rédactions convergentes, la production de podcasts, les technologies numériques et l’application de l’IA ; intensifier les échanges de délégations de dirigeants, de responsables et d’experts des médias ; et valoriser le rôle de membre et renforcer la coordination entre l’ABC et les médias vietnamiens dans le cadre de l’Union de radio-télévision d’Asie-Pacifique (ABU).

Kim Williams a pleinement approuvé ces propositions, affirmant que les mémorandums d’entente (MoU) signés entre l’ABC et la Télévision du Vietnam (VTV) ainsi que la VOV constituaient une base solide pour les activités de formation professionnelle. Le cadre de l’ABU offre également de nombreuses possibilités de coopération multilatérale concrète dans la région.

Évoquant concrètement les projets de coopération, Claire Gorman, responsable des services internationaux de l’ABC, a indiqué qu’en 2026, l’ABC lancerait un programme économique approfondi consacré à l’Asie du Sud-Est et aux pays membres de l’ASEAN, dont le Vietnam.

Dès ce mois d’août, l’ABC diffusera une série culturelle et artistique en six épisodes intitulée Culture by Design, tournée à Hanoï, qui devrait être partagée sur la chaîne Vietnam Today de VTV. En matière de formation, le programme Digital Dialogues, organisé récemment en coordination avec l’ambassade d’Australie au Vietnam, a permis à des journalistes vietnamiens d’actualiser leurs compétences dans l’application de l’IA et de la transformation numérique au processus concret de production journalistique.

À l’issue de la rencontre, Trinh Van Quyêt et la délégation vietnamienne ont visité les infrastructures de production de l’ABC et se sont informés sur le fonctionnement concret de sa rédaction convergente ainsi que sur ses technologies médiatiques modernes.

VNA/CVN