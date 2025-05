Le chef du Parti Tô Lâm visite l'usine de tracteurs de Minsk

>> Le Vietnam et la Biélorussie déclarent l’établissement d’un partenariat stratégique

>> Tô Lâm rencontre les dirigeants de l’Assemblée nationale et des partis politiques de Biélorussie

Photo : VNA/CVN

Après avoir écouté une présentation sur les activités de l'usine et visité plusieurs produits emblématiques, le secrétaire général a exprimé sa satisfaction de découvrir une entreprise industrielle majeure de la Biélorussie. Il a estimé que de nombreux types de machines produits par MTZ sont bien adaptés aux conditions du Vietnam, notamment pour les établissements industriels de petite et moyenne taille, et peuvent être utilisés dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, etc.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a suggéré de promouvoir la coopération bilatérale dans la production de composants tels que les moteurs ou les pneus, destinés à l’exportation vers divers marchés. Il a également exprimé le souhait de voir les relations entre MTZ et les partenaires vietnamiens se renforcer, contribuant ainsi au développement économique des deux pays.

Fondée à Minsk, MTZ est l'un des principaux fabricants biélorusses de machines agricoles et le producteur national de tracteurs le plus important, avec une large gamme de véhicules spécialisés sous la marque "MTZ".

VNA/CVN