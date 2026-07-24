Realtime Robotics plaide pour des commandes publiques en faveur des technologies stratégiques

La mise en place d’un mécanisme de commande publique pour les produits technologiques stratégiques permettrait aux entreprises vietnamiennes de disposer d’un premier marché afin de perfectionner leurs innovations et de dégager des ressources pour réinvestir dans la recherche et le développement (R&D), estime Realtime Robotics, fabricant vietnamien de drones (UAV).

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Photo : VNA/CVN

Cette proposition a été formulée à l’occasion de la conférence de bilan des dix-huit premiers mois de mise en œuvre de la Résolution N°57 sur les percées en matière de développement des sciences et des technologies, d’innovation et de transformation numérique nationale, organisée le 1er juillet à Hanoï.

Selon Luong Viêt Quôc, fondateur et directeur général de Realtime Robotics, a indiqué que son entreprise souhaitait voir l’État instaurer un mécanisme de commande publique privilégiant les produits technologiques stratégiques conçus et fabriqués par les entreprises vietnamiennes.

Selon lui, ce dispositif permettrait aux entreprises d’accélérer leur développement, d’accroître leurs capacités de production et de "transformer les champions nationaux en champions mondiaux".

"Notre principale difficulté aujourd’hui est le manque de ressources pour accélérer notre développement. Grâce aux commandes publiques, Realtime Robotics disposerait des moyens nécessaires pour accroître sa capacité de production, réinvestir dans la R&D et conquérir plus rapidement les marchés internationaux", a-t-il expliqué.

Fin juin, le drone Hera, développé par Realtime Robotics, est devenu le seul UAV asiatique exempté par les États-Unis de l’interdiction d’importation visant cette catégorie de produits, ce qui lui permet d’être utilisé aussi bien à des fins civiles que de défense.

Habituellement considérés comme des équipements sensibles en raison de leurs implications pour la sécurité nationale, les drones font l’objet de contrôles particulièrement stricts. Selon Luong Viêt Quôc, Hera a obtenu cette exemption grâce à plusieurs innovations technologiques, notamment une structure repliable permettant de réduire son volume d’un facteur quatorze par rapport à sa configuration en vol, une grande maniabilité alliée à une importante capacité d’emport, ainsi qu’un système de stabilisation capable de transporter deux caméras.

"Notre produit a déjà été validé sur les marchés du G7, parmi les plus exigeants au monde, tout en répondant parfaitement aux besoins du Vietnam. En commandant ces équipements, l’État investirait indirectement dans les capacités de production nationales et dans les équipes de R&D, favorisant ainsi l’émergence de nouvelles innovations compétitives à l’échelle mondiale", a-t-il souligné.

Des commandes publiques pour soutenir l’innovation

S’inspirant du succès d’entreprises chinoises telles que DJI ou BYD, Luong Viêt Quôc propose que les commandes publiques soient prioritairement orientées vers des produits ayant déjà démontré leur compétitivité sur les marchés les plus exigeants, notamment ceux des pays membres de l’OCDE.

Photo : Thy Nguyên/CVN

Parallèlement, l’État pourrait également soutenir les entreprises dès les phases de recherche, de développement et de première commercialisation de technologies stratégiques susceptibles d’être compétitives à l’échelle internationale.

Selon lui, ces dispositifs d’aide devraient toutefois s’accompagner d’exigences claires en matière d’innovation et de renforcement de l’autonomie technologique afin d’éviter toute dépendance des entreprises aux politiques publiques ou tout détournement des mécanismes de soutien.

"L’objectif final reste de développer les meilleurs produits, capables de rivaliser sur les marchés mondiaux", affirme-t-il.

Renforcer les partenariats entre entreprises et universités

Pour accélérer la recherche et le développement technologiques, Realtime Robotics estime indispensable de renforcer la coopération entre les entreprises, les universités et les instituts de recherche afin de tirer pleinement parti des compétences scientifiques disponibles.

Dans un domaine multidisciplinaire comme celui des drones, une entreprise ne peut réunir à elle seule toutes les expertises nécessaires, qu’il s’agisse de mécatronique, de technologies laser, de batteries ou encore d’intelligence artificielle.

Selon Luong Viêt Quôc, l’État et les entreprises pourraient ainsi cofinancer certains programmes de recherche afin de partager les risques financiers tout en renforçant durablement les capacités nationales de R&D.

Il estime toutefois que les projets bénéficiant de financements publics restent freinés par un système de gestion fondé sur des plafonds de dépenses prédéfinis, qui détermine à l’avance les budgets par poste ainsi que les rémunérations des chercheurs.

Fort de son expérience de coopération avec l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, il préconise un mode de financement davantage axé sur les résultats, définissant les ressources mobilisées, les objectifs à atteindre et les délais de réalisation, tout en laissant aux équipes de recherche une plus grande autonomie dans la conduite des projets.

"La coopération entre l’État, les entreprises et les établissements de recherche répond à un besoin réel. Les entreprises ont besoin des connaissances des chercheurs. Toutefois, les procédures actuelles d’investissement et de passation des marchés risquent de ralentir les projets de recherche, alors que la concurrence internationale dans les technologies stratégiques exige rapidité et capacité à répondre aux besoins du marché", a-t-il insisté.

Photo : VNA/CVN

Faire émerger des technologies stratégiques nationales

Lors de la conférence, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à concentrer les ressources sur la maîtrise et le développement de technologies stratégiques débouchant sur des produits concrets, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des mégadonnées ("big data"), de la robotique et de l’automatisation, des biotechnologies et de la biomédecine, des matériaux et de l’énergie, des semi-conducteurs, de la cybersécurité, des technologies quantiques, des drones, ainsi que des technologies marines, océaniques et du sous-sol.

Selon le dirigeant vietnamien, les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique constituent désormais des moteurs essentiels pour renouveler le modèle de développement, améliorer la productivité, renforcer la compétitivité, moderniser la gouvernance publique et consolider l’autonomie nationale. Il a également souligné que le cadre institutionnel s’était progressivement amélioré et que plusieurs obstacles avaient été levés.

Il a toutefois relevé que des lacunes persistent en matière de cadre institutionnel, d’infrastructures, de ressources humaines, de données, de cybersécurité, de sécurité de l’information et de décaissement des investissements publics. Selon lui, les résultats obtenus restent encore en deçà des ressources mobilisées et de la volonté politique affichée, notamment en ce qui concerne l’émergence de produits technologiques stratégiques.

"Le principal maillon faible aujourd’hui demeure la mise en œuvre", a conclu Tô Lâm, secrétaire général du Parti et président de la République.

Thu Huong/CVN