L’artisanat vietnamien à l’ère du numérique : un levier pour la montée en gamme

Spécialisés dans la production d’objets en bambou et en rotin, de céramiques, de laques ou encore de textiles faits main, ces villages constituent un pilier essentiel de l’identité culturelle nationale.

À l’heure où les chaînes d’approvisionnement mondiales connaissent une reconfiguration profonde, sous l’effet conjugué des impératifs de durabilité, de responsabilité environnementale et de consommation éthique, la transformation numérique s’impose comme un levier stratégique incontournable.

Elle offre au secteur artisanal vietnamien la possibilité de dépasser les contraintes de son modèle traditionnel, de renforcer sa valeur ajoutée et d’affirmer progressivement sa présence sur les marchés internationaux.

Malgré la richesse et la vitalité de cet héritage, la majorité des entreprises et ateliers artisanaux demeure encore tributaire de modes d’accès au marché dépassés : participation à des foires commerciales physiques, ventes par l’intermédiaire de courtiers, gestion manuelle de la production à l’aide de registres papier.

Ces pratiques, souvent coûteuses et peu flexibles, limitent la capacité d’adaptation face aux évolutions rapides de la demande et compliquent le respect des exigences croissantes en matière de traçabilité, de normes environnementales et d’uniformité de la qualité, notamment pour les commandes de grande envergure.

Selon Lê Ba Ngoc, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des exportateurs de produits artisanaux (Vietcraft), la valeur fondamentale de l’artisanat réside dans la créativité et le savoir-faire des artisans. "La transformation numérique n’a pas vocation à remplacer l’humain par la technologie. En revanche, dans un contexte de concurrence accrue, elle permet d’optimiser les opérations, de réduire les gaspillages et de connecter directement les produits aux consommateurs", souligne-t-il.

Il identifie quatre axes structurants de cette transition numérique : la numérisation des processus de production et la transparence de l’origine des produits ; l’application des technologies 3D et de la réalité augmentée pour créer des expériences immersives sans frontières ; le développement du commerce électronique ; et une gestion intelligente reposant sur l’analyse des données.

La transformation numérique ouvre également de nouvelles perspectives au commerce électronique transfrontalier. Les entreprises artisanales peuvent désormais accéder directement aux consommateurs internationaux via des plateformes telles qu’Amazon, Etsy ou Alibaba.

Selon Vietcraft, cette digitalisation ne se limite pas à la simple mise en ligne des produits : elle repose aussi sur l’exploitation des données massives, permettant d’analyser les tendances de consommation, les préférences saisonnières et régionales, et d’ajuster avec précision les gammes de produits ainsi que les stratégies marketing.

Lê Ba Ngoc précise que, dans le cadre du Programme de soutien à l’innovation et à la compétitivité relevant du Projet de politique commerciale et de promotion des exportations du Vietnam, financé par le gouvernement suisse, Vietcraft a déployé de nombreuses initiatives pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique.

Celles-ci incluent la numérisation des produits, la création de showrooms virtuels utilisant la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que la promotion via les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Cette démarche vise notamment à permettre aux PME d’accéder concrètement aux technologies, de manière adaptée à leur taille et à leurs capacités.

Enfin, il souligne que la réussite de cette transformation repose avant tout sur la formation des ressources humaines et l’investissement dans une infrastructure de données solide et pérenne.

"L’alliance harmonieuse entre l’excellence des traditions artisanales et la puissance des technologies modernes sera déterminante pour permettre à l’artisanat vietnamien de s’affranchir durablement du segment des produits à faible valeur ajoutée et d’affirmer une identité de marque nationale forte sur la scène mondiale de la consommation haut de gamme", conclut-il.

VNA/CVN