Hô Chi Minh-Ville

Premier brevet européen en IA médicale pour l'Université des sciences naturelles

L'Université des sciences naturelles de l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM) a obtenu son premier brevet européen dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Cette avancée marque une étape importante pour la recherche vietnamienne et ouvre de nouvelles perspectives dans le développement de systèmes d'IA destinés à assister le diagnostic médical.

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L'Office européen des brevets (European Patent Office - EPO) a délivré le brevet EP4432220 pour l'invention intitulée Annotation of Slice Images in Volumetric Medical Images, mise au point par une équipe de chercheurs de l'Université des sciences naturelles.

Une innovation pour accélérer le diagnostic médical

Le projet est dirigé par le Dr Lê Khánh Duy, enseignant-chercheur à la Faculté des technologies de l'information. L'équipe réunit également le Pr associé Trân Minh Triêt, vice-recteur de l'Université des sciences naturelles, ainsi que deux anciens étudiants du programme d'excellence en informatique, Nguyên Hô Thang Long et Phạm Minh Khôi, aujourd'hui doctorants à la Dublin City University, en Irlande.

Selon le Dr Lê Khánh Duy, le brevet répond à l'un des principaux verrous technologiques de l'IA médicale : l'annotation des images issues de la tomodensitométrie (CT) et de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), une étape indispensable à la constitution des jeux de données servant à entraîner les modèles d'intelligence artificielle.

Photo : NVCC/CVN

Les examens volumétriques comportent souvent plusieurs centaines de coupes successives. Les spécialistes doivent identifier avec précision, sur chacune d'elles, les organes ou les lésions d'intérêt. Ce travail, particulièrement chronophage, est en outre sujet à des incohérences entre les différentes coupes.

Pour répondre à cette contrainte, les chercheurs ont développé une solution d'assistance à l'annotation tridimensionnelle combinant des algorithmes de vision par ordinateur et des techniques avancées de visualisation des données.

Concrètement, lorsqu'un utilisateur annote ou corrige une coupe, le système prédit automatiquement les annotations correspondantes sur les coupes voisines. Il attribue également un indice de confiance à chaque prédiction afin de faciliter les opérations de vérification et d'ajustement. Cette approche réduit considérablement le temps consacré à l'annotation tout en améliorant la cohérence des jeux de données destinés à l'entraînement des systèmes d'IA.

L'IA au service des médecins

Pour le Dr Lê Khánh Duy, l'apport majeur de cette invention ne réside pas dans la création d'un nouvel algorithme d'intelligence artificielle, mais dans la conception d'un mode d'interaction plus performant entre l'expert humain et le système informatique au cours du processus d'annotation.

"Cette solution permet de traiter plus rapidement d'importants volumes d'images médicales, tout en améliorant l'efficacité de la constitution des bases de données nécessaires au développement des modèles d'intelligence artificielle", explique-t-il.

L'équipe souhaite désormais intégrer cette technologie aux logiciels spécialisés d'annotation d'images médicales afin de produire davantage de bases de données de haute qualité, indispensables au développement de solutions d'IA destinées au diagnostic et à l'analyse automatisée des images médicales.

Un brevet américain dans les semi-conducteurs

Cette reconnaissance européenne intervient quelques semaines après une autre avancée majeure de l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Fin juin, trois chercheurs de la VNU-HCM et un chercheur de l'Université nationale de Hanoï ont obtenu un brevet délivré par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour un procédé de fabrication de memristors reposant sur une plateforme de matériaux à base d'oxyde de chrome (CrOₓ). Cette innovation ouvre la voie à une nouvelle génération de composants destinés aux applications d'intelligence artificielle.

Le brevet, intitulé Memristor Structures with Analog Switching Characteristics and Method for Fabricating the Same, est cosigné par le Pr associé Phạm Kim Ngọc et le master Phạm Phú Quân (Université des sciences naturelles), le Pr Phan Bách Thang (Université des sciences de la santé), ainsi que le P r associé Nguyên Trân Thuât, de l'Institut des semi-conducteurs et des matériaux avancés de l'Université nationale de Hanoï.

Vers une nouvelle génération de puces intelligentes

Contrairement aux approches reposant principalement sur des matériaux tels que le TiO₂, le HfOₓ ou le TaOₓ, cette équipe a développé une nouvelle plateforme fondée sur l'oxyde de chrome (CrOₓ), compatible avec différentes couches d'oxydes et diverses électrodes métalliques, ouvrant la voie à de nouvelles générations de memristors.

Selon les chercheurs, cette technologie jette les bases de composants capables d'assurer un stockage multi-états et un fonctionnement non linéaire, deux propriétés essentielles à la réalisation de synapses électroniques artificielles destinées aux architectures de calcul neuromorphique.

Le brevet propose également une architecture de réseaux de synapses électroniques intégrant un sélecteur passif. Cette conception permet au memristor de stocker et de traiter directement les données au sein d'un même composant, sans transfert permanent entre la mémoire et le processeur, contrairement aux architectures informatiques conventionnelles fondées sur le modèle de von Neumann.

Cette approche ouvre des perspectives prometteuses pour le développement de puces In-Memory Computing et Neuromorphic Computing, capables de réduire la consommation énergétique, d'accélérer les traitements et d'améliorer les performances des futurs systèmes d'intelligence artificielle.

Pour les auteurs, ces deux brevets internationaux illustrent l'aboutissement de plusieurs années de recherche fondamentale et appliquée. Ils témoignent également de la montée en puissance de la recherche vietnamienne et des investissements croissants du pays en faveur de la science, des technologies et de l'innovation.

Quang Châu/CVN