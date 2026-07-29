Gia Lai ouvre la voie au Vietnam quantique

Loin de se limiter à une série de conférences scientifiques, l'Année quantique Gia Lai 2026 marque le lancement d'une stratégie de long terme.

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En faisant des technologies quantiques un levier de développement, la province entend bâtir un écosystème associant recherche, formation, innovation, entreprises et coopération internationale, afin de préparer dès aujourd'hui les compétences et les infrastructures des technologies stratégiques de demain.

Gia Lai mise sur le quantique pour préparer l'avenir

Pour les autorités provinciales, le choix des technologies quantiques ne relève ni d'un effet de mode ni d'une volonté de suivre la compétition mondiale. Il s'inscrit dans une vision de long terme visant à préparer, dès aujourd'hui, les compétences, les capacités de recherche et les partenariats internationaux nécessaires aux technologies qui façonneront les prochaines décennies.

En ouvrant officiellement, le 28 juillet, l'Année quantique Gia Lai 2026, placée sous le thème "Sign of the Times - Le temps est venu", le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, a rappelé que la Résolution n°57 du Bureau politique fait des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs du développement du Vietnam. Pour Gia Lai, l'ambition est de transformer cette orientation nationale en une stratégie concrète de développement territorial.

"Nous ne choisissons pas le quantique pour suivre une tendance, mais pour nous préparer à l'avenir", a-t-il déclaré, soulignant que la province entend bâtir progressivement un écosystème scientifique fondé sur la recherche, l'innovation et la coopération internationale.

Cette stratégie repose sur cinq priorités : développer des ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines du quantique, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la science des données ; investir dans les infrastructures de recherche et d'innovation ; créer un environnement favorable au transfert de technologies et aux jeunes entreprises innovantes ; placer les entreprises au cœur de l'écosystème d'innovation ; enfin, renforcer les partenariats avec les universités, instituts de recherche et organisations scientifiques du monde entier afin d'accélérer les échanges de connaissances et d'attirer de nouvelles ressources.

L'Année quantique Gia Lai 2026 s'articule autour de quatre grands volets - recherche scientifique, développement technologique, éducation - formation et construction d'un écosystème d'innovation - avec un programme particulièrement dense : conférences internationales, forums économiques, expositions consacrées aux technologies quantiques, rencontres régionales, initiatives de vulgarisation scientifique et concours d'innovation.

La cérémonie d'ouverture a également été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération entre la province et ses partenaires nationaux et internationaux, notamment avec l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies (VAST), le Réseau vietnamien pour l'innovation et les technologies quantiques (VNQuantum), le Centre national pour l'innovation (NIC), Open Quantum Institute (OQI), ainsi qu'avec l'Université de Quang Trung et plusieurs entreprises engagées dans le développement des technologies stratégiques.

S'adressant aux jeunes présents dans la salle, Pham Anh Tuân a enfin lancé un appel à faire de cette Année quantique une source d'inspiration pour une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs vietnamiens. Selon lui, les territoires qui réussiront demain ne seront pas nécessairement les plus riches en ressources naturelles, mais ceux qui auront su investir suffisamment tôt dans la connaissance, les talents et l'innovation.

Le navire quantique accoste

L'un des temps forts de la soirée a été l'intervention du Professeur associé-Docteur Nguyên Luong Quang, responsable de la recherche et du développement du réseau VNQuantum. Loin d'un exposé technique, le chercheur a choisi de raconter une histoire : celle d'une technologie longtemps perçue comme abstraite, mais qui commence aujourd'hui à prendre corps au Vietnam.

"Il y a neuf ans, je parcourais le pays avec une simple histoire à raconter. On me demandait alors si le quantique existait vraiment et ce qu'il pouvait apporter au Vietnam. Aujourd'hui, je ne viens plus avec une histoire, mais avec une puce quantique".

Pour rendre cette révolution accessible au grand public, le physicien a rappelé le principe fondamental de l'informatique quantique. Contrairement aux ordinateurs classiques, qui traitent l'information sous forme de bits prenant la valeur 0 ou 1, les systèmes quantiques exploitent les propriétés de superposition et d'intrication des particules.

Sans être plus performants pour les usages quotidiens, ils ouvrent des perspectives inédites pour résoudre des problèmes d'une complexité exceptionnelle, qu'il s'agisse de modéliser des molécules, de découvrir de nouveaux matériaux, d'optimiser des réseaux de transport ou encore de développer les futurs systèmes d'intelligence artificielle.

Pour illustrer cette évolution, Nguyên Luong Quang a présenté une puce photonique quantique, fruit du travail d'une équipe composée en grande partie de jeunes ingénieurs vietnamiens. Fonctionnant à une température proche du zéro absolu, cette puce manipule des photons uniques afin d'effectuer des calculs quantiques grâce à des circuits photoniques intégrés.

Mais, au-delà de la démonstration technologique, le chercheur a surtout voulu partager une ambition.

"Aujourd'hui, nous apportons une puce quantique à Gia Lai. Demain, nous pourrons y présenter un ordinateur quantique assemblé par des ingénieurs vietnamiens. Et après-demain, pourquoi ne pas imaginer une usine de fabrication de puces quantiques au Vietnam ? Les rêves ne coûtent rien".

Selon lui, toutes les conditions commencent à être réunies pour permettre au Vietnam de prendre part à cette nouvelle révolution technologique : une orientation politique affirmée, des coopérations internationales en plein essor, un réseau d'experts vietnamiens de niveau mondial prêts à contribuer au développement du pays et des entreprises qui commencent à investir dans ce domaine émergent.

Reprenant la métaphore qui a donné son ton à l'ensemble de son intervention, Nguyên Luong Quang a conclu par une image devenue le fil conducteur de cette édition de l'Année quantique : "Le temps est venu. Le navire quantique est arrivé à quai et l'océan bleu s'étend désormais devant nous. À nous de décider si nous montons à bord".

La jeunesse vietnamienne embarque à son tour

Si le quantique est souvent présenté comme une révolution scientifique, l'Année quantique Gia Lai 2026 a également voulu démontrer qu'il s'agit avant tout d'un investissement dans les femmes et les hommes qui construiront les technologies de demain.

Cette ambition s'est notamment incarnée à travers le Quantathon Gia Lai 2026, premier hackathon international vietnamien consacré au calcul quantique au service du développement durable. Plus de 400 candidatures venues du Vietnam et de plusieurs pays de la région ont été enregistrées.

Après une phase de formation réunissant 250 participants, 26 équipes ont été retenues pour la finale, avec pour objectif de concevoir des solutions mobilisant le calcul quantique, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique afin de répondre à des enjeux concrets de santé, d'énergie, de finance ou encore d'aménagement des territoires.

Le premier prix a été décerné à QAAA LAB pour un projet de prévision des épidémies de dengue. D'autres équipes ont été distinguées pour leurs travaux sur les énergies renouvelables, l'optimisation des infrastructures ou encore l'utilisation des réseaux neuronaux quantiques photoniques pour la détection de défauts dans l'industrie des semi-conducteurs.

Au-delà du palmarès, plusieurs projets ont déjà trouvé des perspectives de développement. Quatre équipes ont ainsi été sélectionnées par le Centre national pour l'innovation (NIC) pour intégrer un programme d'incubation et d'accélération, comprenant mentorat scientifique, accompagnement entrepreneurial, accès à des réseaux d'investisseurs et soutien au développement des prototypes.

La Nam A Bank, l'Association des jeunes entrepreneurs de Gia Lai et l'Université de Quy Nhon ont également annoncé leur volonté d'accompagner les initiatives les plus prometteuses.

Pour Duong Nam Khanh, représentant de l'équipe Sparc Strikers, la véritable richesse du Quantathon ne réside pas uniquement dans la compétition.

"Cette expérience nous a permis de rencontrer des chercheurs, des étudiants et des experts venus de Singapour, de Thaïlande, des Philippines et d'autres pays de la région. Nous avons découvert que, malgré nos parcours différents, nous partageons la même volonté de faire sortir les technologies quantiques des laboratoires pour répondre à des besoins concrets de la société".

Le jeune participant souligne également que le travail mené avec des chercheurs étrangers lui a permis d'aborder un projet scientifique sous un angle nouveau, en intégrant dès le départ les questions d'impact, d'usage et de création de valeur.

Une approche qui, selon lui, illustre parfaitement l'esprit du Quantathon : faire dialoguer recherche fondamentale, innovation et entrepreneuriat.

À travers ces jeunes talents, Gia Lai ne cherche pas seulement à accueillir des événements scientifiques internationaux. La province entend faire émerger une génération capable de concevoir, développer et, demain, maîtriser les technologies quantiques.

Une ambition qui prolonge naturellement l'appel lancé plus tôt par Nguyên Luong Quang : le navire quantique est désormais à quai ; il appartient désormais à cette nouvelle génération de monter à bord pour écrire la suite de l'histoire.

Texte et photos : Thanh Tuê/CVN