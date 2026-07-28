Centre de décodage quantique de Quang Trung : un nouvel espace pour démocratiser les sciences

L'Université de Quang Trung (province de Gia Lai - Centre) inaugure, le 28 juillet, le Centre de décodage quantique de Quang Trung et lance la phase 2026-2028 du Programme vietnamien de développement des ressources humaines et des talents en informatique quantique.

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Cette initiative, inscrite dans le cadre de l'Année quantique Gia Lai 2026, vise à créer un environnement dédié à la formation, à la recherche et à la diffusion des connaissances en technologies quantiques auprès des élèves, des étudiants et du grand public.

La cérémonie se déroule en présence de Trân Hông Thai, président de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies (VAST), de Pham Anh Tuân, président du Comité populaire de la province de Gia Lai, ainsi que de représentants des autorités publiques, d'entreprises, d'instituts de recherche et de nombreux partenaires internationaux.

Selon l'Université Quang Trung, le Centre de décodage quantique a vocation à devenir un pôle de convergence entre la formation, la recherche et la vulgarisation scientifique, contribuant progressivement à l'émergence d'un écosystème de hautes technologies dans la région du Centre et des Hauts plateaux du Centre.

Pour concrétiser cette ambition, l'Université s'est associée à Quandela (France), à l'Open Quantum Institute (OQI, Suisse), à Quanova, avec le soutien de Nam A Bank, afin de rejoindre le réseau quantique international et de mettre en œuvre un programme de développement des compétences dans les technologies quantiques au Vietnam.

Former les talents des technologies quantiques

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Dr Tô Ba Lâm, recteur de l'Université Quang Trung, a souligné que la création du Centre de décodage quantique ne constituait pas seulement un projet de recherche, mais traduisait également la volonté de l'établissement de contribuer à réduire l'écart technologique entre le Vietnam et les pays les plus avancés.

Selon lui, le centre offrira un environnement d'enseignement et de recherche répondant aux standards internationaux, permettant aux jeunes générations vietnamiennes d'accéder aux connaissances en sciences quantiques, puis de maîtriser et de développer les technologies de demain.

Au-delà de sa vocation d'espace de découverte scientifique destiné aux élèves, aux étudiants et au grand public, le Centre servira également de socle au futur Centre de calcul quantique et d'intelligence artificielle (IA) de l'Université Quang Trung. Celui-ci sera consacré à la recherche, à la formation et aux applications des technologies quantiques dans des domaines tels que la cybersécurité, la finance, la santé, l'intelligence artificielle et les nouveaux matériaux.

Le Dr Tô Bá Lâm a précisé que le programme de développement des ressources humaines et des talents pour la période 2026-2028 poursuit trois objectifs principaux : élargir l'accès aux connaissances en technologies quantiques pour les élèves, les étudiants et les chercheurs ; former des spécialistes hautement qualifiés grâce à des programmes nationaux et internationaux, complétés par un dispositif d'incubation de jeunes talents ; enfin, faire du futur Centre de calcul quantique une plateforme ouverte favorisant la coopération entre universités, instituts de recherche et entreprises.

Renforcer la coopération internationale

À cette occasion, l'Université Quang Trung a signé plusieurs protocoles d'accord avec l'Open Quantum Institute (OQI) et Quandela, ainsi qu'un accord de coopération avec Nam A Bank et d'autres partenaires afin de développer l'écosystème des technologies quantiques au Vietnam.

Intervenant lors de la cérémonie, Lee Eunkyu, attaché scientifique et des technologies de l'information et de la communication (Science and ICT Attaché) de l'ambassade de la République de Corée au Vietnam, a estimé que les technologies quantiques constitueront la prochaine grande révolution technologique après l'essor de l'intelligence artificielle.

Selon lui, elles ne relèvent plus d'une perspective lointaine, mais représentent déjà un facteur déterminant de la compétitivité industrielle et de la sécurité nationale.

Il a salué la création du Centre de découverte quantique Quang Trung, qu'il considère comme la preuve de l'engagement du Vietnam en faveur des technologies de pointe et de la formation d'une nouvelle génération de scientifiques.

Il a également souligné que cette initiative ouvrait de nouvelles perspectives de coopération scientifique et technologique entre la République de Corée et le Vietnam, deux pays qui entretiennent depuis de nombreuses années un partenariat étroit dans ces domaines.

De son côté, Lâm Hai Giang, vice-président du Comité populaire de la province de Gia Lai, a qualifié la création du Centre de découverte quantique d'initiative stratégique à l'heure où les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique deviennent des moteurs essentiels du développement.

Selon lui, ce projet ne se limite pas à la mise en place d'infrastructures scientifiques ; il contribue également à préparer les ressources humaines nécessaires aux technologies d'avenir tout en rapprochant les sciences quantiques des élèves, des étudiants et de la société.

Il a enfin souligné que la réussite du centre ne se mesurerait pas à sa cérémonie d'inauguration, mais aux travaux scientifiques qui y verront le jour, aux jeunes talents qui y seront révélés et aux retombées concrètes qu'il apportera au développement scientifique et technologique de Gia Lai et du Vietnam.

Texte et photos : Thanh Tuê/CVN