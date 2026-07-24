Un béton "éponge" recyclé pour rendre Hanoï plus résiliente aux inondations

Des chercheurs vietnamiens ont mis au point un béton drainant à partir de déchets de construction. Destiné aux trottoirs, parkings et espaces publics, ce matériau favorise l'infiltration des eaux de pluie et s'inscrit dans la stratégie de développement des " villes éponges ".

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Photo : Waso/CVN

Hanoï mène actuellement les opérations de libération foncière de plus de 1.400 projets, parmi lesquels figurent plusieurs infrastructures majeures, notamment de nouveaux ponts sur le fleuve Rouge, l'achèvement des rocades urbaines ainsi que l'élargissement des Nationales N°1 et N°6.

Ces chantiers génèrent chaque jour plus de 10.000 tonnes de déchets de construction - béton, briques, pierres, mortier et autres matériaux -, soit quatre à cinq fois plus qu'en période normale. Face à cette situation, le gouvernement vietnamien et les autorités locales ont fait du recyclage de ces déchets une priorité, en encourageant leur réutilisation comme matériaux de construction ou de remblai.

Intervenant lors du Forum sur le développement durable du secteur de la construction au Vietnam, organisé le 16 juillet, le Professeur Nguyên Hoàng Giang, vice-recteur de l'Université nationale de génie civil de Hanoï, a souligné que le développement de l'économie circulaire passe par la transformation des déchets en produits à forte valeur ajoutée. Selon lui, seule une rentabilité économique réelle est susceptible d'inciter les entreprises à investir durablement dans cette filière.

Un béton qui absorbe l'eau de pluie

Parmi les solutions mises au point par son équipe figure un béton drainant à haute valeur ajoutée. Après les opérations de démolition, le béton, les briques et le mortier sont triés, débarrassés de leurs impuretés, puis concassés et calibrés afin de produire des granulats recyclés.

Le béton obtenu présente une porosité comprise entre 15 et 25% et une capacité d'infiltration de l'eau de 4 à 10 millimètres par seconde.

Ce matériau est particulièrement adapté à l'aménagement des trottoirs, des parkings, des établissements scolaires et de nombreux autres espaces publics. Il s'inscrit pleinement dans le concept de "ville éponge", qui consiste à renforcer la résilience urbaine face aux inondations en favorisant l'absorption naturelle des eaux pluviales.

"La municipalité prévoit de lancer prochainement une expérimentation sur deux rues de Hanoï", a indiqué Nguyên Hoàng Giang. Il a également précisé que, grâce à sa capacité de rétention de l'eau, ce béton contribue à maintenir une température plus basse sur les chaussées et les trottoirs, limitant ainsi l'effet d'îlot de chaleur urbain pendant les épisodes de fortes chaleurs.

Le Professeur a ajouté que cette technologie est actuellement déployée au collège Long Biên, où les travaux devraient être achevés d'ici la fin du mois.

Il qualifie ce matériau de "béton qui ne mouille pas les chaussures", en raison de son excellente perméabilité, qui permet aux cours d'école de sécher rapidement après les pluies et évite la formation de flaques d'eau.

Une autre application consiste à l'utiliser autour des pieds d'arbres, où il combine efficacité hydraulique et qualité esthétique dans les espaces piétonniers.

Thuy Truong - Câm Sa/CVN