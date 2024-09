Ouverture de réunions des maires de l’ASEAN à Vientiane

La réunion des gouverneurs et des maires des capitales de l'ASEAN (MGMAC) 2024 et le Forum des maires de l'ASEAN (AMF) 2024 ont débuté le 18 septembre à Vientiane, au Laos.

La MGMAC (Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals) et l’AMF (ASEAN Mayors Forum) sont organisés depuis 2012, permettant aux dirigeants locaux de se rencontrer et rechercher des solutions aux défis courants.

Ils réunissent des représentants des capitales et de villes des pays membres de l’ASEAN, le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. La délégation vietnamienne est conduite par Trân Sy Thanh, président du Comité populaire de Hanoï, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la capitale.

Selon le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, il s'agit d'une opportunité importante pour les gouverneurs et les maires de l'ASEAN d'organiser la mise en œuvre des engagements pris lors des réunions précédentes en faveur du développement de villes modernes, agréables et durables, d’échanger des idées sur la résolution de divers problèmes urbains…

