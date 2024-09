ASEAN

Renforcer la connectivité de la chaîne d'approvisionnement

Photo : CTV/CVN

Le forum, co-organisé par le ministère lao de l'Industrie et du Commerce et l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA), a réuni des responsables gouvernementaux, des experts et des chefs d'entreprise de toute la région, a rapporté la radio nationale lao le 17 septembre.

Les discussions ont porté sur les stratégies visant à renforcer la coopération régionale dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, en s'alignant sur la présidence de l'ASEAN par le Laos en 2024 sous le thème "ASEAN : renforcer la connectivité et la résilience".

S'exprimant lors de l'événement, le ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Malaythong Kommasith, a souligné les facteurs clés qui ont un impact sur les chaînes d'approvisionnement de l'ASEAN, notamment les changements géopolitiques, les avancées numériques et l'accent croissant mis sur la durabilité.

Il a souligné la nécessité d'une infrastructure numérique et d'une coordination des politiques plus solides pour stimuler la compétitivité dans les secteurs émergents tels que les véhicules électriques, les semi-conducteurs et les services numériques. L'amélioration de la libre circulation des données et le soutien à la mobilité des talents numériques au sein de l'ASEAN ont également été identifiés comme des domaines prioritaires de collaboration régionale.

Le ministre a appelé à la mise en place de mécanismes institutionnels pour protéger les chaînes d'approvisionnement contre d'éventuelles perturbations, notamment les risques sanitaires mondiaux.

L'événement s'est terminé par les réflexions d'un panel d'experts distingués, qui ont souligné l'importance de la connectivité de la chaîne d'approvisionnement pour stimuler la croissance à long terme de l'ASEAN.

VNA/CVN