L'ASEAN et la Commission du Mékong discutent de la sécurité de l'eau

Une délégation vietnamienne dirigée par la cheffe adjointe du Bureau de la Commission vietnamienne du Mékong, Nguyên Thi Thu Linh, a assisté à l'événement.

Le deuxième dialogue ASEAN - MRC sur la sécurité de l'eau a été une plate-forme unique qui a abordé les problèmes urgents de la pénurie d'eau, de la pollution et des risques de catastrophe liés à l'eau dans le Mékong du point de vue d'une Asie du Sud-Est connectée et résiliente.

Des responsables de haut rang, des experts et des partenaires de la région du Mékong et des pays membres de l'ASEAN ont défini des opportunités de coopération et discuté des politiques et des technologies permettant de relever les défis de la sécurité de l'eau.

Le dialogue a été lancé dans le cadre d'un accord de coopération signé en 2018 entre l'ASEAN et la MRC.

Le premier événement du genre a été co-organisé par le secrétariat du MRC et le secrétariat de l'ASEAN en août 2021.

