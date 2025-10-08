Le Vietnam préside une réunion de consultation sur la Conférence d’examen du TNP à l’ONU

Le 7 octobre, au siège des Nations unies à New York, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, en sa qualité de président désigné de la 11ᵉ Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a présidé la première réunion informelle avec les États parties au Traité.

La réunion vise à échanger sur les orientations, priorités et processus de consultation en vue de la Conférence d’examen prévue en avril 2026.

De nombreux délégués ont salué le choix du Vietnam pour assumer la présidence de la Conférence d’examen du TNP dans un contexte international marqué par des complexités, affirmant leur confiance dans le prestige et la capacité du pays à promouvoir le dialogue, coordonner les négociations et favoriser le consensus.

Dans son allocution, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt a souligné que la présidence de la Conférence d’examen du TNP constituait une lourde responsabilité, reflétant la reconnaissance et la confiance de la communauté internationale envers le Vietnam dans les processus multilatéraux liés au désarmement et à la non-prolifération des armes nucléaires.

Le diplomate a appelé les États à faire preuve d’esprit constructif, de coopération, de compromis et de créativité, en vue d’une conférence d’examen fructueuse et substantielle. Réaffirmant le principe de travail équilibré et transparent, garantissant l’écoute et le respect des opinions de tous les États membres, il a exprimé son espoir de voir les pays coopérer pour renforcer les mécanismes mondiaux de désarmement et de non-prolifération des armes nucléaires, démontrer leur sens des responsabilités et leur volonté politique, et contribuer à réduire puis éliminer totalement ces armes de destruction massive.

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a été adopté en 1968 et est entré en vigueur en 1970. La Conférence d’examen du TNP, organisée tous les cinq ans, vise à évaluer la mise en œuvre du Traité et à discuter des mesures futures.

