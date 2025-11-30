Asie - Europe

Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la coopération

Une délégation du Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères, conduite par Bùi Lê Thai, ambassadeur du Vietnam en Hongrie, a participé à la 6 e Réunion du Forum politique Asie - Europe (AEPF), tenue du 27 au 29 novembre à Budapest, en Hongrie.

Photo : VNA/CVN

Lors de la session plénière, l’ambassadeur Bùi Lê Thai a salué le thème "Paix et démocratie sur le continent eurasiatique" de la réunion et partagé ses points de vue sur les répercussions de la situation mondiale sur les perspectives de développement durable des pays, ainsi que sur les défis posés à la coopération multilatérale.

Il a souligné que la paix, la stabilité et la coopération ne constituent pas seulement l’aspiration commune de l’humanité, mais également des conditions préalables indispensables au développement durable et à la protection d’une démocratie véritable.

L’ambassadeur a appelé les pays à continuer de privilégier le règlement pacifique des différends, sur la base du dialogue, de la compréhension mutuelle et du respect du droit international.Il a également affirmé que le Vietnam attache une grande importance au rôle de l’ICAPP dans la promotion du dialogue entre les partis politiques asiatiques et dans la consolidation d’un environnement interrégional favorable aux échanges politiques.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur a présenté en détail la ligne du Vietnam en matière de construction d’une démocratie socialiste ainsi que les avancées remarquables du pays dans la garantie des droits de l’homme au cours de près de 40 années de Renouveau.

Il a souligné que l’élection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2026-2028 constitue une illustration vivante de la reconnaissance et de la confiance de la communauté internationale envers les progrès du pays dans la protection des droits et des intérêts légitimes de sa population, ainsi que de ses contributions positives à la promotion de la démocratie et du progrès social dans le monde.

En marge de la réunion, le chef de la délégation vietnamienne a eu de nombreuses rencontres bilatérales avec des partenaires internationaux afin d’échanger sur les mesures visant à renforcer la coopération dans les temps à venir.

Le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement hongrois a exprimé le souhait de voir la coopération entre les deux Partis au pouvoir et les deux gouvernements se développer encore davantage dans les années à venir.

Les dirigeants de l’ICAPP ont, pour leur part, exprimé l’espoir que le Vietnam continue de contribuer activement au renforcement des relations entre l’ICAPP et les partis membres de l’AEPF, contribuant à dynamiser la coopération interrégionale et à consolider un environnement de paix, de stabilité et de prospérité partagée, tant au niveau mondial qu’au bénéfice des peuples du continent eurasiatique.

Créé en 2017, l’AEPF est un mécanisme de coopération entre l’ICAPP et les groupes politiques du Parlement européen, visant à devenir un canal complémentaire important au Dialogue Asie - Europe (ASEM) pour promouvoir la connectivité entre l’Asie et l’Europe. Le forum se réunit chaque année, alternativement entre les deux continents.

À ce jour, il a organisé six éditions, affirmant son rôle de passerelle efficace dans le renforcement des échanges et de la coopération entre les Partis politiques asiatiques et européens.

VNA/CVN