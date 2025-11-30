La coopération intégrale Vietnam - Laos, un trésor inestimable des deux peuples

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, avec son épouse et une délégation vietnamienne au Laos du 1 er au 2 décembre 2025, et de la célébration du 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos, Laopaoxong Navongxay, membre du Comité central et vice-directeur permanent du Département de la propagande du Parti révolutionnaire populaire lao, a souligné le développement du Laos et la signification de la relation particulière entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Lors d’un échange avec le milieu de presse à la veille de cette visite, Laopaoxong Navongxay a affirmé que l’amitié grande, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos constituent un trésor inestimable, bâti dans le sang et éprouvé par le temps. Tout au long de cinquante ans de construction et de protection de la patrie, le Parti révolutionnaire populaire lao et le Parti communiste vietnamien ont travaillé en étroite coordination, partageant expériences et soutien mutuel dans tous les domaines. Le Vietnam est non seulement un ami et un camarade, mais aussi un partenaire fiable aux côtés du Laos dans les moments difficiles comme dans les phases de développement.

L’un des aspects les plus remarquables de cette coopération est la formation des ressources humaines. De nombreuses générations de dirigeants et cadres laos ont été formées au Vietnam dans divers domaines : théorie politique, économie, diplomatie, défense et sécurité, sciences et techniques. Cela illustre la confiance mutuelle, le lien étroit et l’efficacité concrète de l’aide vietnamienne pour le développement durable du Laos.

La coopération bilatérale se manifeste également par les visites de haut niveau et les échanges réguliers entre les deux partis, États et peuples. Le Vietnam a financé de nombreux ouvrages essentiels, contribuant au développement économique et social, notamment dans les régions les plus reculées. Des projets d’infrastructures routières, d’écoles, d’hôpitaux, de centres de formation et de coopératives agroforestières, financés par le Vietnam, ont déjà produit des résultats tangibles pour la population lao.

Échange d’étudiants, un pont important pour la jeunesse

Dans les domaines de la santé et de l’éducation, le Vietnam a soutenu la construction d’hôpitaux et d’écoles dans les provinces et zones isolées, envoyant également des experts et enseignants pour un appui technique. Cette aide a renforcé la qualité des services publics et le développement du capital humain.

Laopaoxong Navongxay a insisté sur la responsabilité partagée des deux partis et peuples de préserver et renforcer cette relation spéciale, véritable héritage sacré transmis par les générations précédentes et à protéger par les générations actuelles.

L’échange d’étudiants entre le Vietnam et le Laos constitue également un pont important pour la jeunesse, favorisant la connaissance de l’histoire commune et l’appréciation de l’amitié durable et unique entre les deux nations. Les deux parties continueront à mettre en œuvre les accords stratégiques existants, tout en sensibilisant les citoyens, et notamment les jeunes, à l’importance de cette relation spéciale.

Enfin, Laopaoxong Navongxay a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien constant et efficace, exprimant sa confiance que, sur la base de cette amitié, solidarité et coopération intégrale, le Vietnam et le Laos continueront à surmonter les défis, à prospérer ensemble et à renforcer encore davantage leur relation exemplaire et fraternelle.

VNA/CVN