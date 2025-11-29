Le Vietnam et le Laos s’avancent ensemble vers une nouvelle ère de développement

À l’occasion du 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre 1975), des représentants de l’ambassade du Vietnam en Russie se sont rendus à l’ambassade du Laos dans le pays pour présenter leurs félicitations, soulignant l’amitié particulière et la coopération globale entre les deux pays et leurs peuples.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a adressé ses meilleurs vœux à l’ambassadeur du Laos en Russie, Siphandone Oybuabuddy, à son épouse et à l’ensemble du personnel de l’ambassade. Il s’est félicité des progrès considérables accomplis par le peuple laotien au cours des cinq dernières décennies sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL).

Le diplomate vietnamien a rappelé que le 27 novembre à Hanoï, une grande cérémonie avait été organisée pour célébrer le 50e anniversaire de la fête nationale du Laos et le 105e anniversaire du président Kaysone Phomvihane, en présence de nombreux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.

Il a souligné que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et une haute délégation vietnamienne effectueraient une visite officielle au Laos les 1er et 2 décembre afin de se joindre aux dirigeants du Parti et de l’État lao ainsi qu’au peuple pour ces grandes célébrations.

Tout au long de leur parcours de développement, le Vietnam et le Laos ont œuvré main dans la main, cultivant l’amitié instaurée par les présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane et bâtissant une grande amitié, une solidarité particulière et une coopération globale entre le Vietnam et le Laos, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné que le Vietnam et le Laos entrent dans une nouvelle phase de développement, les deux parties, nations et peuples étant fermement engagés à progresser ensemble, à approfondir leur amitié durable, à élargir leur coopération pour une prospérité mutuelle et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Exprimant sa gratitude à son homologue vietnamien pour ses vœux, l’ambassadeur lao Siphandone Oybuabuddy a souligné que la relation Laos - Vietnam est un "atout précieux" qu’il convient de préserver et de renforcer pour les générations futures. Il a souligné que les deux ambassades ont toujours entretenu des liens étroits, une coopération et un soutien mutuel dans les activités diplomatiques et les échanges culturels.

Le diplomate lao a déclaré être convaincu que son pays se tiendra toujours aux côtés du peuple vietnamien en cas de besoin, et qu’ils travailleront ensemble à la construction de leurs nations.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont également discuté des initiatives de coopération à venir et des plans d’activités de leurs ambassades respectives, dans le but de renforcer davantage les relations fraternelles entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN