Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam reçoit le sultan de Brunei

Le chef du Parti, Tô Lâm, a reçu, le 30 novembre à Hanoï, le sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, en visite d'État au Vietnam.

Le chef du Parti a chaleureusement accueilli le Sultan pour sa septième visite au Vietnam, se disant convaincu que ce voyage permettrait de faire progresser le Partenariat global Vietnam - Brunei de manière plus concrète et efficace.

Il a salué les réalisations importantes de Brunei en matière de construction et de développement national, notamment sa forte croissance économique et son système de protection sociale performant, avec un indice de développement humain classé parmi les plus élevés au monde. Il a souhaité à Brunei plein succès dans la mise en œuvre de sa Vision nationale 2035.

Le sultan Haji Hassanal Bolkiah s'est dit ravi de revenir au Vietnam pour la première fois en 2019 et a exprimé son souhait de renforcer davantage le Partenariat global bilatéral. Il a également exprimé sa sympathie aux résidents vietnamiens des zones touchées par les inondations et les glissements de terrain, ainsi qu'aux familles des victimes.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement important du Partenariat global Vietnam - Brunei, caractérisé par des échanges réguliers, une hausse de 165% des échanges bilatéraux en 2024 par rapport à 2023, et l'atteinte anticipée de l'objectif de 500 millions de dollars pour 2025.

La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la pêche, du pétrole et du gaz, de l'éducation et autres secteurs porte ses fruits.Ils se sont engagés à renforcer la confiance politique, à promouvoir et faciliter les échanges commerciaux et les investissements, à améliorer la connectivité et à soutenir les entreprises dans l'échange d'informations et la recherche de partenaires. Ils ont également convenu d'exploiter pleinement le potentiel de coopération dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, la pêche, les produits halal, la culture, le tourisme et les échanges entre les populations.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé à un renforcement de la coopération maritime, notamment pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et répondre aux enjeux du changement climatique.

Le sultan a souligné l'importance du Vietnam comme partenaire commercial et a exprimé le souhait de renforcer la collaboration dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits halal, encourageant les entreprises vietnamiennes à développer leur coopération dans les hydrocarbures.

Il a également suggéré de renforcer les échanges entre les populations par le biais de programmes de bourses et de formations.Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des instances multilatérales, notamment l'ASEAN et les Nations unies ; à renforcer leur solidarité et leur unité tout en préservant le rôle central de l'ASEAN dans la région ; et à promouvoir la coopération sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la question en Mer Orientale.

À cette occasion, le sultan Haji Hassanal Bolkiah a invité le secrétaire général Tô Lâm à se rendre au Brunei à une date qui lui conviendrait. Le dirigeant vietnamien a accepté l'invitation avec plaisir.

