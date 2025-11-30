Le sultan de Brunei entame une visite d'État au Vietnam

Le sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, est arrivé à Hanoï le 30 novembre après-midi, entamant une visite d'État de trois jours au Vietnam, qui se poursuivra jusqu'au 2 décembre, à l'invitation du président Luong Cuong.

>> Renforcer la coopération substantielle entre le Vietnam et le Brunei

>> Le sultan de Brunei attendu au Vietnam pour une visite d'État

>> Brunei considère le Vietnam comme un partenaire fiable au sein de l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

À son arrivée à l'aéroport international de Nôi Bài, il a été accueilli notamment par le chef de cabinet du président, Lê Khanh Hai, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, l'ambassadeur du Vietnam à Brunei, Trân Anh Vu, et le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Manh Quyên.

S’adressant à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information en Asie du Sud-Est, l’ambassadeur du Vietnam au Brunei, Trân Anh Vu, a déclaré que cette visite réaffirmait la détermination des deux pays à consolider et à approfondir leur amitié et leur coopération dans divers domaines, suite à l’élévation de leurs relations bilatérales au rang de Partenariat global en 2019.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties doivent examiner les progrès accomplis dans les domaines de coopération prévus par le Plan d’action 2023-2027 pour la réalisation du Partenariat global, adopté lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chính au Brunei en février 2023. Cette visite offre notamment aux deux pays l’occasion d’évoquer les mesures à prendre pour accélérer leur collaboration dans des domaines prioritaires, tels que la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité nationales, l’énergie, l’industrie halal, le tourisme et les échanges culturels, ainsi que d’autres domaines d’intérêt commun.

Pour le Brunei, cette visite témoigne de la haute estime et de l’amitié indéfectible qu’il porte au Vietnam, partenaire de confiance au sein de l’ASEAN. Pour le Vietnam, accueillir le Sultan souligne l’importance que le Parti et l’État accordent à la politique étrangère de l’ASEAN, au renforcement et à l’amélioration de la coopération multiforme avec le Brunei, et à la contribution à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux, a ajouté Trân Anh Vu.

VNA/CVN