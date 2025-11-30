Laos - Vietnam, un lien particulier construit au prix du sang de plusieurs générations

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm pour le 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos, prévue les 1 er et 2 décembre, le ministre lao des Affaires étrangères Thongsavanh Phomvihane a souligné l’importance des relations particulières entre les deux pays, bâties sur l’histoire commune, la solidarité et la coopération depuis l’indépendance.

Selon le ministre lao des Affaires étrangères Thongsavanh Phomvihane, l’année 2025 marque le 50e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire lao (2 décembre 1975).

En revenant sur la situation du pays à cette époque - un Laos pauvre, avec des infrastructures quasi inexistantes, une industrie embryonnaire et un taux d’analphabétisme parmi les plus élevés de la région - les réalisations accomplies aujourd’hui revêtent une importance capitale.

Au cours des 50 dernières années, et en particulier pendant plus de 40 ans de réforme et de renouveau, le Laos a surmonté de nombreuses difficultés, améliorant de manière significative les conditions de vie de sa population.

L’éducation, selon le ministre, constitue l’un des points forts majeurs : le taux d’analphabétisme, qui atteignait auparavant 70% de la population, a été essentiellement éradiqué, établissant ainsi une base solide pour le développement durable du pays.

Les infrastructures ont également connu des changements spectaculaires. Aux débuts de la fondation du pays, les routes asphaltées étaient quasi inexistantes, y compris la Route nationale 13, axe nord-sud du Laos.

Aujourd’hui, le réseau routier s’étend à la quasi-totalité des provinces et districts. La couverture électrique est presque totale, favorisant la production, l’amélioration des conditions de vie et l’attraction des investissements. Ces transformations témoignent du développement durable du Laos au fil des décennies.

Dans le domaine diplomatique, le ministre a indiqué que le Laos a établi des relations diplomatiques avec plus de 140 pays et dispose de plus de 40 représentations à l’étranger.

La diplomatie du Parti s’est élargie à plus de 100 partis politiques dans plus de 80 pays, et la diplomatie populaire s’est fortement développée. Comparé à 1975, le visage international du Laos a été complètement transformé, renforçant la position du pays sur la scène mondiale, malgré les défis liés aux fluctuations économiques et financières mondiales.

À l’occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale, le ministre lao des Affaires étrangères a exprimé sa profonde gratitude envers les pays amis, en particulier le Vietnam - un pays ayant toujours soutenu le Laos avec fidélité et sincérité dès les premiers jours de sa fondation, contribuant de manière significative à la construction et au développement du pays au cours du dernier demi-siècle.

Évoquant la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm, le ministre a exprimé sa satisfaction et souligné qu’il s’agissait de la première visite de Tô Lâm en tant que Secrétaire général du Parti communiste vietnamien, revêtant une importance particulière. La visite intervient alors que les deux pays se préparent pour leurs congrès du Parti respectifs - le XIIe Congrès du Parti révolutionnaire populaire lao et le XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam - renforçant la portée symbolique de l’événement.

Laos - Vietnam : relations uniques et exceptionnelles

Le ministre Thongsavanh a souligné que les relations Laos - Vietnam sont uniques et exceptionnelles dans le monde, construites sur une origine commune au sein du Parti communiste de l’Indochine, partageant l’idéal de la lutte pour l’indépendance nationale. Les deux pays ont combattu côte à côte contre un ennemi commun et ont remporté ensemble la victoire historique de 1975.

"Ces relations ont été construites au prix du sang de plusieurs générations et restent un trésor inestimable pour nos peuples", a affirmé le ministre.

Dans le contexte régional et mondial complexe, avec de fortes répercussions sur l’économie et la politique mondiale, le ministre estime que le renforcement de la coopération, de la connectivité et de l’intégration est une tendance inévitable. Lors de cette visite, les deux pays continueront de promouvoir une amitié grandiose, une solidarité particulière et une coopération globale, tout en étudiant des orientations stratégiques pour un développement durable commun.

En revenant sur le parcours des relations bilatérales, le ministre a rappelé le Traité d’amitié et de coopération signé en 1977 - un document juridique important qui a fait des relations Laos - Vietnam un modèle exemplaire au niveau mondial.

Il a affirmé qu’aujourd’hui, consolider, entretenir et développer ces relations particulières est d’autant plus important, apportant des bénéfices concrets aux populations des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

