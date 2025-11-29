Vietnam - Cambodge : renforcer une amitié traditionnelle et une coopération globale

Le 28 novembre à Phnom Penh, le vice‑Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son a rencontré des dirigeants du Parti et du gouvernement cambodgiens afin de consolider les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération durable entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les rencontres ont eu lieu lors de sa visite officielle au Cambodge, où il a coprésidé la 13e Conférence sur la coopération et le développement entre les provinces frontalières vietnamiennes et cambodgiennes, les 27 et 28 novembre.

Lors d’une visite de courtoisie au président du Sénat cambodgien et président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Techo Hun Sen, Bùi Thanh Son s’est félicité du fort développement des relations bilatérales ces derniers temps. Il a souligné que la coopération par le biais du Parti a contribué à renforcer la confiance mutuelle et a jeté les bases d’une coopération accrue dans d’autres domaines. La coopération en matière de sécurité et de défense continue de jouer un rôle essentiel, contribuant au maintien de l’ordre le long de la frontière commune. Le renforcement de la coopération économique constitue un atout majeur des relations bilatérales, comme en témoigne la forte croissance des échanges commerciaux.

Samdech Techo Hun Sen a affirmé que le gouvernement vietnamien chargera les ministères, les secteurs et les collectivités locales concernés de mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux, notamment les principaux résultats de la 13e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières.

Il s’est félicité des progrès positifs et globaux accomplis dans les relations bilatérales ces dernières années, soulignant l’importance de la coopération entre les partis vietnamien et cambodgien, ainsi qu’entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Il a recommandé aux deux parties d’intensifier leur coopération dans tous les domaines : politique, sécurité, défense, économie, commerce, investissement, éducation, formation, culture, science, technologie, échanges humains et coopération entre les provinces frontalières.

Photo : VNA/CVN

Plus tard dans la même journée, lors de sa visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet, Bùi Thanh Son a félicité le Cambodge pour les progrès significatifs accomplis depuis le début du septième mandat du gouvernement royal sous la direction de Samdech Thipadei Hun Manet, notamment la stabilité politique durable, la croissance économique continue, l’amélioration du niveau de vie et le renforcement de son influence internationale.

Il a souligné que, grâce à l’attention et à l’impulsion des dirigeants des deux pays, les relations Vietnam - Cambodge n’ont cessé de se renforcer et de s’étendre, apportant des avantages concrets aux deux peuples. La coopération économique, de plus en plus étroite, demeure un pilier des relations bilatérales. Il a affirmé que le Vietnam est prêt à collaborer étroitement avec le Cambodge pour assurer le succès du 20e Sommet de la Francophonie.

Bùi Thanh Son a exprimé l’espoir que Samdech Thipadei Hun Manet continuera d’inciter les ministères, les secteurs et les collectivités locales cambodgiens concernés à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam afin de réaliser des avancées majeures en matière de coopération économique, notamment en accélérant le développement des infrastructures de transport et de logistique, y compris le projet d’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bai - Bavet - Phnom Penh. Les deux pays développeront les postes frontières et les infrastructures commerciales transfrontalières et encourageront une coopération locale proactive, notamment dans les domaines du commerce, de la santé et de l’éducation.

Il a également appelé au renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, y compris des efforts conjoints contre la cybercriminalité, la traite des êtres humains et d’autres formes de criminalité transnationale ; à des solutions efficaces aux questions de démarcation frontalière en suspens ; à la signature rapide d’accords sur les postes frontières terrestres et la gestion des frontières ; et à une attention continue portée à l’octroi de la citoyenneté à toutes les personnes d’origine vietnamienne éligibles et à la facilitation de l’accès de leurs enfants à l’école publique.

Photo : VNA/CVN

Samdech Thipadei Hun Manet a appelé à la poursuite de la coopération interpartis et de la coopération trilatérale entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge ; au renforcement de la connectivité routière, fluviale et aérienne ; et au renforcement de la coopération globale entre les provinces frontalières dans les domaines de la culture et de l’éducation, de la sécurité et de la défense, et de la lutte contre la criminalité transnationale. Il a également souligné que le gouvernement royal du Cambodge attache une grande importance à la communauté d’origine vietnamienne et soutiendra les entreprises vietnamiennes opérant et investissant au Cambodge.

Le 27 novembre, Bùi Thanh Son et sa délégation se sont rendus à l’ambassade du Vietnam au Cambodge. Il y a rencontré le personnel de l’ambassade, des représentants de la communauté vietnamienne et des personnes d’origine vietnamienne résidant et travaillant dans le pays. Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam visant à renforcer et à promouvoir davantage l’amitié et la coopération globale avec le Cambodge, une priorité absolue de la politique étrangère vietnamienne, pour le développement mutuel des deux pays.

Il a souligné que le gouvernement vietnamien œuvre activement à l’intégration internationale et met en place des mécanismes et des politiques préférentiels pour la soutenir, créant ainsi un environnement favorable aux investissements des entreprises vietnamiennes au Cambodge et à l’étranger, tout en offrant aux provinces frontalières la possibilité de renforcer activement leur coopération avec les localités voisines.

Bùi Thanh Son a encouragé les communautés vietnamiennes et d’origine vietnamienne du Cambodge à poursuivre leur intégration au sein de la société locale, à s’unir et à se soutenir mutuellement pour se développer et contribuer ainsi au renforcement des relations Vietnam - Cambodge.

VNA/CVN