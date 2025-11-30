Visite d'État du chef du Parti au Laos

Un approfondissement des relations privilégiées attendu

Alors que le Laos célèbre le 50 e anniversaire de sa Fête nationale, la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, est considérée comme l'une des activités extérieures les plus importantes du Vietnam en 2025. Elle témoigne de la détermination inébranlable des dirigeants des deux pays à renforcer leurs relations uniques et éprouvées par le temps.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a déclaré à l'Agence vietnamienne d’Information que ce voyage, prévu les 1er et 2 décembre, sera la première visite d'État du secrétaire général Tô Lâm au Laos depuis sa prise de fonctions. Cette visite intervient à un moment crucial : les deux partis préparent leurs congrès de 2026, qui définiront les orientations stratégiques à long terme du développement national.

Nguyên Manh Cuong a souligné que cette visite témoigne de l'engagement politique des deux partis et des deux États à préserver et à promouvoir leur grande amitié, leur solidarité particulière et leur coopération globale, qu'il a qualifiées d’ "uniques dans les relations internationales". Fondée par le président Hô Chi Minh et les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, cette relation a été cultivée par des générations de dirigeants et de citoyens, et a permis d'obtenir des résultats remarquables dans de nombreux domaines.

Un événement central de cette visite sera la réunion de haut niveau entre le Parti communiste vietnamien et le Parti révolutionnaire populaire laotien. Il s'agit du principal mécanisme de coopération entre les deux partis et les deux pays, offrant un cadre pour discuter des développements nationaux, examiner la coopération bilatérale et définir des orientations stratégiques à long terme au service des peuples des deux nations. Les résultats de cette réunion, a-t-il noté, jetteront les bases d'une coordination plus étroite pour la construction et la défense de chaque pays dans la nouvelle ère.

Au cours de son voyage, le secrétaire général Tô Lâm s'entretiendra avec de hauts responsables lao et assistera à la grande cérémonie marquant le 50e anniversaire de la fête nationale du Laos.

Nguyên Manh Cuong a déclaré que ces activités réaffirmeront la vision stratégique commune des deux dirigeants et souligneront la valeur irremplaçable de la relation Vietnam-Laos, poétiquement décrite par le président Hô Chi Minh comme "plus profonde que les eaux du fleuve Rouge et du Mékong".

Le responsable a indiqué que les liens politico-diplomatiques étroits et empreints de confiance demeurent un point fort, avec des échanges de haut niveau entre les deux partis, les deux États et les parlements, menés dans des formats flexibles et opportuns. Les échanges réguliers de délégations à différents niveaux et dans différents secteurs renforcent la confiance politique, la cohésion stratégique et constituent un fondement essentiel à la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale établis.

La coopération en matière de défense et de sécurité, l'un des piliers de la relation, est maintenue efficacement grâce à des patrouilles frontalières conjointes, au partage d'informations, à la formation du personnel et à une coordination étroite dans la lutte contre la criminalité transnationale, garantissant ainsi la paix et la stabilité dans les deux pays.

La coopération économique s'est également considérablement développée, avec des progrès dans les projets de connectivité stratégique dans les domaines des transports, de l'énergie, du commerce et de l'investissement. Les échanges bilatéraux ont atteint près de 2,5 milliards de dollars américains au cours des dix premiers mois de 2025, soit une hausse de 50,4% par rapport à la même période de l'année précédente, faisant du Vietnam le troisième partenaire commercial du Laos. Le Vietnam mène actuellement 274 projets d'investissement au Laos, pour un capital enregistré dépassant 5,8 milliards de dollars américains.

La coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'agriculture, de l'énergie et des transports continue de porter ses fruits. Les échanges entre les populations et la coopération locale se développent, favorisant la compréhension mutuelle et renforçant les liens entre les jeunes générations. Au sein des instances multilatérales, le Vietnam et le Laos maintiennent une étroite coordination et se soutiennent mutuellement dans leurs positions respectives au sein de l'ASEAN, des Nations unies et des mécanismes sous-régionaux.

Fort de cette solide base de confiance politique, de liens économiques croissants et d'intérêts stratégiques communs, Nguyên Manh Cuong s'est dit convaincu que la visite d'État du secrétaire général Lam marquera une nouvelle étape dans le développement des relations Vietnam - Laos. Il a déclaré que cette visite insufflera un nouvel élan à la coopération globale, contribuant à la prospérité des deux nations ainsi qu'à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et au-delà.

