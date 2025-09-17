Le Vietnam réaffirme son rôle actif à l’ONU et sa coopération avec les États-Unis

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a souligné l’importance de la participation du président vietnamien, Luong Cuong, au débat général de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, ainsi que de ses activités bilatérales aux États-Unis prévues du 21 au 24 septembre.

Selon lui, la présence du chef de l’État vietnamien à l’ONU illustre le soutien du Vietnam au multilatéralisme et l’importance qu’il accorde à l’ONU. C’est également l’occasion pour le Vietnam d’affirmer son rôle en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, en partageant ses points de vue et en proposant des solutions aux défis mondiaux concernant la paix, le développement durable ou la lutte contre le changement climatique.

L’ambassadeur a indiqué que le président Luong Cuong mènera de nombreuses activités bilatérales aux États-Unis dans divers domaines : politique, économie, technologie et échanges culturels. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre de la célébration du 30ᵉ anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques et du 2ᵉ anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays. Elles visent à maintenir la stabilité et à promouvoir le développement global des relations bilatérales.

Le diplomate a rappelé que l’établissement du partenariat stratégique global avait créé une dynamique et un cadre favorables au développement des relations Vietnam–États-Unis, la confiance et le respect mutuels s’étant renforcés. De nombreux contacts de haut niveau, dont plusieurs conversations téléphoniques entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président américain, Donald Trump, ont permis de définir des orientations de la coopération future.

Sur le plan économique, les deux pays ont obtenu des résultats remarquables, avec un commerce bilatéral en forte croissance. Les États-Unis demeurent un grand marché d’exportation du Vietnam. Les entreprises américaines s’intéressent aux investissements au Vietnam, notamment dans la technologie, les énergies et la logistique. Les échanges culturels et entre les peuples connaissent aussi un essor, comme en témoigne l’augmentation significative du nombre d’étudiants et de touristes.

L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a identifié plusieurs domaines potentiels pour la coopération bilatérale dans l’avenir. Il a mis en avant le commerce, l’économie, la science et la technologie, répondant aux besoins de développement du Vietnam tout en s’alignant sur les objectifs des États-Unis visant à diversifier et renforcer la durabilité de leurs chaînes d’approvisionnement. Les domaines de la culture et du tourisme recèlent également un grand potentiel, de même que l’éducation et la formation, où l’expérience américaine peut contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement au Vietnam.

