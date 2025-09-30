Le Vietnam publie le plan de mise en œuvre de l’accord commercial avec le Laos

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a signé la décision N°2160/QD-TTg, promulguant un plan de mise en œuvre de l’accord commercial entre les gouvernements vietnamien et lao.

Ce plan vise à mettre en œuvre efficacement l’accord commercial Vietnam - Laos signé le 8 avril 2024, en facilitant l’application des tarifs d’importation préférentiels par les entreprises, témoignant de l’amitié et de l’importance particulière que les deux parties accordent à leurs relations, et favorisant ainsi les échanges commerciaux bilatéraux.

Dans le cadre de ce plan, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), en coordination avec les ministères et organismes compétents, diffusera le contenu de l’accord, les préférences tarifaires et les directives connexes aux responsables des activités d’import-export et au monde des affaires vietnamien.

Le ministère des Finances, en coordination avec le MoIT et les organismes compétents, publiera un décret sur les tarifs douaniers préférentiels spéciaux à l’importation du Vietnam afin de mettre en œuvre l’accord selon une procédure accélérée, avec effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord pour le Vietnam, si nécessaire.

Après l’entrée en vigueur du décret sur les tarifs douaniers préférentiels spéciaux à l’importation du Vietnam, le MoIT, en coordination avec les organismes compétents, publiera une circulaire sur les contingents tarifaires pour les importations de feuilles de tabac, de riz, de sucre et de produits connexes (SH 17.01) en provenance du Laos.

Le MoIT, en collaboration avec ses homologues lao et les organismes vietnamiens compétents, organisera des missions de travail afin d’échanger des informations, d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre de l’accord. Ces missions auront lieu tous les trois ans ou sur demande.

