Le Vietnam promeut la coopération entre les pays de l'ASEAN et le Bangladesh

Photo : VNA/CVN

Les ambassadeurs, les chefs de bureaux de représentation et les agents diplomatiques de huit pays membres du Comité de l'ASEAN à Bangladesh, dont Brunei, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam ont assisté à la réunion.

L'ambassadeur Nguyên Manh Cuong y a réaffirmé l'engagement de l'ambassade du Vietnam à poursuivre ses efforts pour rechercher et proposer de nouvelles initiatives, en étroite collaboration avec les ambassades des pays membres du Comité, afin d'organiser des événements phares en 2025 tels que la Journée de la famille de l'ASEAN et le 58e anniversaire de l'ASEAN à Dhaka.

Les délégués ont échangé sur les politiques étrangères de leurs pays respectifs et en particulier avec le Bangladesh et aussi la situation de ce pays ainsi que les actions du Comité pour 2025. Ils ont avancé des propositions visant à intensifier les échanges d'informations et à consolider la coopération entre les ambassades des États membres du Comité dans le but d'optimiser leurs actions.

Cette 62e réunion du Comité de l'ASEAN à Dhaka a contribué à renforcer les relations d'amitié et les liens étroits entre les pays de l'ASEAN, tout en favorisant une bonne coopération entre les pays de l'ASEAN et le Bangladesh.

