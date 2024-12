Échange de musique militaire de l'ASEAN 2024 à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Il vise à promouvoir le peuple et la culture du Vietnam, ainsi que l'Armée populaire du Vietnam auprès des armées et des amis internationaux, en particulier au sein de l'ASEAN. L'événement est également l'occasion de renforcer la compréhension mutuelle, la confiance, la solidarité et l'amitié entre les forces armées des pays participants et de transmettre un message de coopération amicale entre les armées, en s'efforçant d'assurer la paix, la sécurité et la prospérité pour toutes les nations.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne à l'événement comprend la fanfare militaire, la fanfare militaire navale, la fanfare militaire de la défense aérienne et de l'armée de l'air, les fanfares militaires de diverses régions et corps militaires et la fanfare de la police

Les participants internationaux incluent des fanfares militaires des Forces armées royales cambodgiennes, de l'Armée populaire de libération de Chine, de l'Armée populaire lao, des Forces armées malaisiennes et de l'Armée du Myanmar.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à l'événement, le lieutenant-général Nguyên Van Nghia, chef adjoint de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, cet événement transcendait le simple cadre artistique, en servant de plateforme pour promouvoir la solidarité et l'amitié entre les nations.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cet événement, 180 musiciens des pays participants se sont produits ensemble, présentant quatre œuvres : Chiên thang Diên Biên (La victoire de Diên Biên), Tiên vê Sài Gon (La marche vers Saigon), Hành khuc thang loi (La marche de la victoire) et Nhu co Bac Hô trong ngay vui dai thang (Comme si l’Oncle Hô était là le jour de la grande victoire). De plus, chaque fanfare militaire a présenté un spectacle musical mettant en valeur son identité et son talent.

VNA/CVN