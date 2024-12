Des certificats d'ingénieur professionnel de l'ASEAN décernés à 77 ingénieurs

Photo : Vietnam+/CVN

Ce titre est une distinction prestigieuse pour un ingénieur et représente une source de motivation pour les ingénieurs vietnamiens à continuer de se perfectionner. Les ingénieurs titulaires de ce titre peuvent exercer dans tous les pays membres de l'ASEAN, a déclaré Mai Quôc Hôi, vice-président et secrétaire général de l'Association de l'électricité du Vietnam.

Pour obtenir ce titre, les ingénieurs doivent satisfaire à des critères stricts en matière de qualifications, de compétences, d'expérience et d'éthique professionnelle. En outre, ils doivent maîtriser l'anglais et démontrer leur capacité à s'adapter et à s'intégrer rapidement dans des environnements culturels variés au sein des différents pays de l'ASEAN, a-t-il ajouté.

À ce jour, le Vietnam compte 716 ingénieurs reconnus comme ingénieurs professionnels de l'ASEAN, la plupart d'entre eux travaillant dans les domaines de l'électricité, des technologies de l'information, de l'automatisation et de la construction.

VNA/CVN