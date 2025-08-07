Le Vietnam progresse au classement mondial de la vitesse de connexion Internet

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam se classe désormais au 19 e rang mondial en termes de vitesse de connexion Internet mobile, soit une progression de 29 places par rapport à l’année dernière.

>> Vers un Internet industriel autonome au Vietnam

>> Vietnam Airlines lance un service Internet en vol

>> Ookla : les réseaux mobiles vietnamiens parmi les plus rapides au monde

Plus précisément, le débit internet mobile du Vietnam a atteint 148,64 Mbit/s, ce qui a permis au pays d’entrer pour la première fois dans le top 20 mondial et de se rapprocher des débits du haut débit fixe. En septembre 2024, le débit internet mobile du Vietnam était de 54,17 Mbit/s, le classant au 51e rang mondial, mais en moins de six mois, il a presque triplé.

Les experts attribuent l’augmentation du débit internet au Vietnam aux extensions 5G de VinaPhone et de Viettel.

Les deux groupes de télécommunications se sont classés parmi les meilleurs au monde : le réseau 5G de VinaPhone se classe deuxième au monde et Viettel troisième en termes de performances mobiles globales, selon le dernier rapport Speedtest d’Ookla.

Dans les rapports d’Ookla du premier et du deuxième trimestre 2025 sur la 5G la plus rapide au monde et les réseaux mobiles globaux, les géants vietnamiens des télécommunications VinaPhone et Viettel figurent parmi les trois premiers au monde.

Pour soutenir le déploiement rapide de la 5G, le ministère des Sciences et des Technologies a mis en place des mécanismes pilotes, simplifié les obstacles réglementaires et introduit des incitations financières. À ce jour, 26 % de la population vietnamienne a accès aux services 5G.

Le chiffre d’affaires du secteur des TIC a atteint 478.539 milliards de dôngs, soit une hausse de 9,4% en glissement annuel. La production postale en juillet est estimée à 330 millions de colis, soit une hausse de 18,7%.

Les revenus des principales plateformes de commerce électronique devraient atteindre 387.500 milliards de dôngs, soit une hausse de 21,5%. L’économie vietnamienne de l’IA devrait atteindre 120 à 130 milliards de dollars d’ici 2040.

VNA/CVN