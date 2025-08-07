Ookla : les réseaux mobiles vietnamiens parmi les plus rapides au monde

Les réseaux mobiles vietnamiens se sont hissés au premier rang mondial en termes de débit, selon le dernier rapport Speedtest du cabinet d'analyse Internet Ookla.

Viettel s'est classé troisième en termes de performances mobiles globales avec un score de 82,56, juste derrière e& (UEA) (88,05) et Ooredoo (Quatar) (87,05), et devant Singtel (Singapour) (82,53). Vinaphone a pris la deuxième place en termes de débit 5G avec un score de 78,11, juste derrière e&.

Lors d'une conférence de presse organisée par le ministère des Sciences et des Technologies le 5 août, le directeur adjoint de l'Autorité vietnamienne des télécommunications, Nguyên Phong Nha, a déclaré que le déploiement massif de la 5G et l'abandon progressif des technologies traditionnelles comme la 2G et la 3G par les fournisseurs de services de télécommunications contribuent à améliorer les performances de l'internet mobile au Vietnam.

Le rapport semestriel du ministère souligne également qu'avec l'accélération du développement des infrastructures numériques, notamment l'expansion du réseau 5G, 26% de la population vietnamienne a accès aux services 5G.

L'objectif pour 2025 est de développer plus de 68.000 stations 5G, soit l'équivalent de 57,5% des stations 4G existantes et couvrant jusqu'à 90% de la population.

Viettel exploite actuellement plus de 6.500 stations BTS (émetteurs-récepteurs de base) 5G, avec 5,5 millions d'abonnés 5G d'ici fin janvier. L'opérateur militaire vise à atteindre plus de 20 000 stations 5G cette année, à couvrir plus de 90% de la population et à convertir 70% de sa base d'utilisateurs mobiles à la 5G.

VinaPhone compte désormais près de quatre millions d'utilisateurs 5G après seulement six mois de commercialisation. Les appareils 5G représentent désormais 80 % de la base d'abonnés de VinaPhone.

Les statistiques d'i-Speed du Centre Internet du Vietnam montrent que le débit moyen des données mobiles atteint 75,19 Mbps. Viettel arrive en tête avec 83,6 Mbps, en hausse de 26% sur un an, suivi de VNPT avec 70,71 Mbps et de MobiFone avec 52,47 Mbps.

VNA/CVN