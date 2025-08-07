Ookla : les réseaux mobiles vietnamiens parmi les plus rapides au monde

>> Unitel, "belle fleur dans le jardin de l’amitié Vietnam - Laos"
Viettel s'est classé troisième en termes de performances mobiles globales avec un score de 82,56, juste derrière e& (UEA) (88,05) et Ooredoo (Quatar) (87,05), et devant Singtel (Singapour) (82,53). Vinaphone a pris la deuxième place en termes de débit 5G avec un score de 78,11, juste derrière e&.
Lors d'une conférence de presse organisée par le ministère des Sciences et des Technologies le 5 août, le directeur adjoint de l'Autorité vietnamienne des télécommunications, Nguyên Phong Nha, a déclaré que le déploiement massif de la 5G et l'abandon progressif des technologies traditionnelles comme la 2G et la 3G par les fournisseurs de services de télécommunications contribuent à améliorer les performances de l'internet mobile au Vietnam.
Le rapport semestriel du ministère souligne également qu'avec l'accélération du développement des infrastructures numériques, notamment l'expansion du réseau 5G, 26% de la population vietnamienne a accès aux services 5G.
L'objectif pour 2025 est de développer plus de 68.000 stations 5G, soit l'équivalent de 57,5% des stations 4G existantes et couvrant jusqu'à 90% de la population.
Viettel exploite actuellement plus de 6.500 stations BTS (émetteurs-récepteurs de base) 5G, avec 5,5 millions d'abonnés 5G d'ici fin janvier. L'opérateur militaire vise à atteindre plus de 20 000 stations 5G cette année, à couvrir plus de 90% de la population et à convertir 70% de sa base d'utilisateurs mobiles à la 5G.
VinaPhone compte désormais près de quatre millions d'utilisateurs 5G après seulement six mois de commercialisation. Les appareils 5G représentent désormais 80 % de la base d'abonnés de VinaPhone.
Les statistiques d'i-Speed du Centre Internet du Vietnam montrent que le débit moyen des données mobiles atteint 75,19 Mbps. Viettel arrive en tête avec 83,6 Mbps, en hausse de 26% sur un an, suivi de VNPT avec 70,71 Mbps et de MobiFone avec 52,47 Mbps.
VNA/CVN