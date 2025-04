La croissance mondiale devrait ralentir à 2,3% en 2025

L'économie mondiale est sur une trajectoire de récession, avec une croissance mondiale qui devrait ralentir à 2,3% en 2025 sous l'effet de l'escalade des tensions commerciales et d'une incertitude persistante, a alerté la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans un récent rapport.

Dans son rapport "Perspectives du commerce et du développement 2025", la CNUCED a estimé que la montée des tensions commerciales avait un impact sur le commerce mondial, notant que "l'incertitude en matière de politique commerciale atteint un niveau historique" et que "cela se traduit déjà par des décisions d'investissement retardées et une réduction des embauches".

L'organisation a exprimé sa préoccupation vis-à-vis de l'impact du ralentissement économique sur les pays en développement, en particulier les économies les plus vulnérables.

Cependant, la CNUCED a souligné la croissance du commerce Sud-Sud, qui représente environ un tiers du commerce mondial, comme une "source de résilience". Le développement de la Chine favorise "une croissance régulière du commerce Sud-Sud", indique le rapport, ajoutant que le potentiel de l'intégration économique Sud-Sud offre des opportunités à de nombreux pays en développement.

APS/VNA/CVN