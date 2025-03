La CNUCED salue les contributions du Vietnam au commerce et au développement international

Un dialogue entre la secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et les pays membres du Groupe des 77 (G77) ainsi que la Chine, sur les défis actuels du commerce international et du développement, s'est tenu le 28 mars à New York.

Dans son discours d'ouverture, la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, a souligné que le commerce mondial avait atteint un niveau record de 33.000 milliards de dollars en 2024, avec une croissance plus rapide des pays en développement. Cependant, les tensions commerciales, les barrières tarifaires et la baisse des investissements posent des risques majeurs, en particulier pour les économies vulnérables. Rebeca Grynspan a réaffirmé l'importance du multilatéralisme comme outil clé pour surmonter ces défis.

Elle a exprimé sa profonde gratitude envers le Vietnam pour avoir accepté d'accueillir la 16ᵉ Conférence ministérielle de la CNUCED en 2025, qualifiant le Vietnam de pays transformé par le commerce et de source d'inspiration. Les membres du G77 ont également salué cette décision et exprimé leur confiance dans le succès de l'événement.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a partagé les préoccupations concernant les tensions commerciales et la tendance croissante aux mesures de rétorsion, qui ont un impact sérieux sur la stabilité économique et le développement mondiaux. Les perturbations des flux commerciaux causées par les tarifs douaniers, les politiques protectionnistes et les guerres commerciales peuvent sérieusement entraver la croissance et la réalisation des objectifs de développement durable. Selon lui, une approche globale et multilatérale s'avère nécessaire pour relever ces défis.

Dang Hoàng Giang a aussi souligné que l'avenir du commerce international dépend de trois facteurs essentiels : le renforcement de la coopération internationale, la lutte contre le protectionnisme et la promotion d'un système commercial multilatéral plus équitable. Il a également remercié les pays pour leur soutien et espéré voir leur participation active à la 16e Conférence ministérielle de la CNUCED.

