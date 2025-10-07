Le Premier ministre préside une réunion sur la lutte contre la pêche INN

Dans l’après-midi du 7 octobre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la 16ᵉ réunion du Comité national de direction sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), organisée en ligne avec 21 villes et provinces côtières.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre a d’abord adressé ses condoléances aux familles touchées par les typhons N°10 (Bualoi) et N°11 (Matmo), qui ont causé de lourds dégâts humains et matériels, avant d’appeler à poursuivre les efforts pour surmonter les conséquences, rétablir les moyens de subsistance et aider les populations à retrouver rapidement leur vie normale.

Concernant la lutte contre la pêche INN, le chef du gouvernement a souligné l’objectif de mettre définitivement fin à cette pratique, afin que la Commission européenne retire cette année le "carton jaune" infligé au secteur halieutique vietnamien. Il a appelé à une mobilisation générale et résolue pour éradiquer la pêche INN.

Le Premier ministre a exhorté les Comités du Parti, les autorités locales et les forces compétentes à assumer pleinement leurs responsabilités, à renforcer la coordination, à gérer strictement les navires et à intensifier les efforts de communication auprès des pêcheurs. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir la reconversion professionnelle des pêcheurs et de sanctionner strictement toute infraction à la réglementation sur la pêche INN. Le Premier ministre a demandé de mener une campagne d’ici au 15 novembre 2025 afin de promouvoir cette lutte.

VNA/CVN