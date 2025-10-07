Le Premier ministre préside une réunion sur la lutte contre la pêche INN

>> Les responsables locaux tolérant des infractions de pêche INN seront sanctionnés
|Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside le 7 octobre à Hanoï la 16ᵉ réunion du Comité national de direction sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
|Photo : VNA/CVN
Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre a d’abord adressé ses condoléances aux familles touchées par les typhons N°10 (Bualoi) et N°11 (Matmo), qui ont causé de lourds dégâts humains et matériels, avant d’appeler à poursuivre les efforts pour surmonter les conséquences, rétablir les moyens de subsistance et aider les populations à retrouver rapidement leur vie normale.
Concernant la lutte contre la pêche INN, le chef du gouvernement a souligné l’objectif de mettre définitivement fin à cette pratique, afin que la Commission européenne retire cette année le "carton jaune" infligé au secteur halieutique vietnamien. Il a appelé à une mobilisation générale et résolue pour éradiquer la pêche INN.
Le Premier ministre a exhorté les Comités du Parti, les autorités locales et les forces compétentes à assumer pleinement leurs responsabilités, à renforcer la coordination, à gérer strictement les navires et à intensifier les efforts de communication auprès des pêcheurs. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir la reconversion professionnelle des pêcheurs et de sanctionner strictement toute infraction à la réglementation sur la pêche INN. Le Premier ministre a demandé de mener une campagne d’ici au 15 novembre 2025 afin de promouvoir cette lutte.
VNA/CVN