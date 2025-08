Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

À l'invitation du gouvernement japonais, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et président désigné de la 11ᵉ Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) prévue en avril 2026, a effectué une visite de travail au Japon du 4 au 7 août.

>> Le Vietnam réaffirme son soutien au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires

>> Le Vietnam désigné président de la 11e Conférence d’examen du TNP

>> Le Vietnam est apprécié pour ses efforts visant à éliminer les armes nucléaires

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette visite, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, accompagné de l'ambassadeur Pham Quang Hiêu, ambassadeur du Vietnam au Japon, a rencontré le ministre japonais des Affaires étrangères, Iwaya Takeshi.

Lors de la rencontre, ce dernier a hautement apprécié la volonté du Vietnam d'assumer la présidence de la Conférence d'examen du TNP, une responsabilité difficile dans le contexte actuel. Soulignant l'importance que le Japon, seul pays ayant souffert des armes nucléaires, accorde au processus du TNP, il a affirmé que Tokyo apporterait son plein soutien au Vietnam pour assurer le succès de cette conférence, en promouvant le dialogue et la coopération.

L'ambassadeur Dô Hùng Viêt a remercié le gouvernement japonais pour sa position, affirmant le rôle important du TNP et du processus d'examen du TNP dans le contexte actuel. Soulignant que les deux pays partagent l'objectif commun de progresser vers un monde sans armes nucléaires, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt a appelé le gouvernement japonais à poursuivre sa coordination étroite et à soutenir le Vietnam ainsi que le président de la Conférence dans les préparatifs et l'organisation de la Conférence l'année prochaine.

En outre, les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir.

À cette occasion, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt a également rencontré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Japon, Funakoshi Takehiro, ainsi que le directeur général du Bureau du désarmement et de la non-proliférationnucléaires Kimitake Nakamura. Il a aussi eu des échanges avec d'anciens diplomates et experts japonais membres du Groupe international de personnalités éminentes pour un monde sans armes nucléaires.

Dans le cadre de sa visite, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt a participé, le 6 août à Hiroshima, à la cérémonie commémorative du 80ᵉ anniversaire du bombardement atomique. Il a également eu des entretiens avec le maire de Hiroshima et des représentants d'ONG japonaises œuvrant pour la non-prolifération.

VNA/CVN