La visite d'État du secrétaire général Tô Lâm en RPDC vise à consolider les liens historiques

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, effectuera une visite d’État en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et assistera aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée, du 9 au 11 octobre, à l’invitation de Kim Jong-un, secrétaire général du Comité central du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC.

L'ambassadeur du Vietnam en RPDC, Lê Ba Vinh, a souligné, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), l'importance majeure de cette tournée. Il a rappelé que depuis l'établissement des relations diplomatiques le 31 janvier 1950, l'amitié traditionnelle entre les deux nations n'a cessé de se consolider et de se développer sous l'impulsion des deux Partis, des deux États et de leurs peuples, marqués par un soutien mutuel constant dans la lutte pour la libération nationale et l'édification du socialisme.

Ces dernières années, les échanges et visites de délégations de haut niveau se sont multipliés, renforçant la confiance politique et menant à des résultats de coopération concrets. Cette visite est également une occasion pour le Vietnam de réaffirmer sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, se positionnant comme un ami et un partenaire fiable et responsable sur la scène internationale.

La visite revêt une signification particulière, intervenant à un moment crucial pour les deux pays. Le Vietnam a brillamment organisé des événements majeurs en 2025, célébrant notamment le 95e anniversaire du Parti communiste du Vietnam et le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale.

De son côté, la RPDC prépare activement le 80e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée (10 octobre), tout en poursuivant la réalisation des objectifs fixés par son VIIIe Congrès et en préparant son IXe Congrès national. Dans ce contexte, la visite du secrétaire général Tô Lâm est destinée à marquer un jalon essentiel dans l’édification et le développement de chaque pays et à consolider les excellentes relations bilatérales.

À cette occasion, les dirigeants des deux Partis et des deux pays s'engageront dans des discussions approfondies pour définir les orientations et les grandes mesures visant à promouvoir un développement efficace et substantiel des relations bilatérales. Ces initiatives seront menées dans le respect des intérêts et des aspirations des peuples des deux pays, ainsi que des réglementations pertinentes, contribuant ainsi de manière significative à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et au-delà.

L'ambassadeur Lê Ba Vinh a tenu à souligner que la RPDC fut l'un des trois premiers pays à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, juste après la Chine et l'Union soviétique. Le Vietnam a ouvert son ambassade à Pyongyang en 1955, et la RPDC a fait de même à Hanoï. Au lendemain de la guerre, le peuple vietnamien a apporté un soutien précieux au peuple nord-coréen, notamment par des dizaines de milliers de tonnes de riz.

L'histoire des relations bilatérales est jalonnée de visites et d'échanges mémorables, dont les visites d'amitié officielle du Président Hô Chi Minh en RPDC en 1957 et du Président du Parti du travail de Corée et Premier ministre Kim Il Sung au Vietnam en 1958. Plus récemment, la visite d'amitié officielle du président Kim Jong Un au Vietnam en 2019 a marqué un moment fort, prélude à la prochaine visite d'État du secrétaire général Tô Lâm. Ces rencontres ont toujours été l'occasion de renforcer les visites et les contacts de haut niveau et d'élargir les échanges à tous les échelons.

La coopération dans les domaines de la culture, des sports et des échanges entre les peuples s'est intensifiée, favorisant une meilleure compréhension des traditions d'amitié. La coopération agricole est particulièrement fructueuse, et les deux parties continuent d'échanger de manière régulière et efficace et de partager leurs expériences dans des domaines où elles possèdent des atouts complémentaires.

Fort de ces réalisations, l'ambassadeur Lê Ba Vinh a exprimé sa conviction que les relations Vietnam - RPDC continueront d'être préservées, héritées et promues avec vigueur. Cette dynamique contribuera de manière significative à l'édification et au développement de chaque pays, hissant les relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays vers de nouveaux sommets, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

