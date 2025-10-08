Visite du chef du Parti communiste du Vietnam en RPDC : un jalon important

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, effectuera une visite d’État en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et assistera aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée, du 9 au 11 octobre.

>> Le secrétaire général attendu en République populaire démocratique de Corée

>> La visite d'État du secrétaire général Tô Lâm en RPDC vise à consolider les liens historiques

Photo : VNA/CVN

Ce déplacement sera effectué à l’invitation de Kim Jong Un, secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC.

Interrogé par la presse, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a souligné l'importance toute particulière de cette visite qui sera le premier déplacement de Tô Lâm en RPDC en tant que secrétaire général du PCV. Il s’agira également de la première visite d'État d'un secrétaire général du PCV en RPDC depuis 18 ans.

La visite intervient dans le contexte où les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1950-2025), ainsi que l'Année de l'amitié Vietnam - RPDC 2025, illustrant l'attachement des deux Partis et des deux États à leur amitié traditionnelle.

Le vice-ministre Nguyên Minh Vu a précisé que ce déplacement revêt trois significations et objectifs majeurs. Premièrement, il réaffirme la ligne de politique étrangère cohérente du Vietnam, qui accorde de l’importance aux relations avec ses pays amis traditionnels. La RPDC fut l'un des premiers pays au monde à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1950. Cette amitié traditionnelle a été cultivée par les Présidents Hô Chi Minh et Kim Il Sung, et les générations successives de dirigeants des deux nations. La RPDC s'est tenue aux côtés du Vietnam durant la lutte pour la libération nationale, et le Vietnam a toujours soutenu la RPDC dans les moments difficiles.

Deuxièmement, cette visite offre une occasion aux plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays d'échanger et de convenir d'orientations stratégiques visant à consolider et à promouvoir leur amitié traditionnelle, et à renforcer la coopération bilatérale dans la nouvelle phase, conformément aux règles internationales pertinentes et en réponse aux aspirations et aux souhaits des deux peuples, notamment dans des domaines tels que la santé, la culture, le sport, les échanges entre les peuples et la coopération agricole.

Troisièmement, en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam, par cette visite, démontre son soutien constant aux tendances, efforts et contributions en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération au développement sur la péninsule coréenne, dans la région et dans le monde.

Sur la base de cette amitié de 75 ans, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a exprimé sa conviction que cette visite d'État sera un jalon important qui contribuera à améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale, répondant aux vœux des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux et mondiaux.

Amitié de longue date et volonté de coopération mutuelle

Évoquant l'état des relations Vietnam - RPDC ces dernières années, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a constaté que, malgré les difficultés objectives causées par la situation internationale et régionale, les liens bilatéraux continuaient à se développer de manière stable et solide, sur la base de l'amitié de longue date et de la volonté de coopération mutuelle.

Le vice-ministre a souligné le maintien des échanges de délégations de haut niveau, marqué notamment par la visite d'amitié officielle du secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC, Kim Jong Un, au Vietnam en mars 2019. Ces derniers temps, les dirigeants continuent de maintenir leurs contacts par des formes flexibles, consolidant ainsi les liens d'amitié et la confiance politique.

Nguyên Minh Vu a en outre cité la signature d'accords de coopération bilatérale dans divers secteurs tels que la culture, la santé, le transport aérien civil, l’entraide judiciaire, l'encouragement et la protection des investissements, ainsi que la non-double imposition ; ainsi que les mécanismes de dialogue et de coopération, comme les consultations politiques au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères, et le Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technique.

La coopération culturelle et les échanges entre les peuples constituent un point dynamique, marqué par des échanges artistiques, culturels et sportifs. On note notamment la participation à des événements majeurs comme le Festival artistique du Printemps annuel et les Festivals internationaux du film de Pyongyang. Les échanges entre les organisations populaires, renforcés dans le cadre de l'Année de l'amitié 2025, permettent aux citoyens, et en particulier à la jeunesse, de mieux comprendre l'amitié traditionnelle qui unit les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Fort du bilan positif de la coopération bilatérale et de la bonne volonté des deux parties, le Vietnam estime que cette visite historique engendrera de nouveaux fruits pour les liens entre les deux pays. Ce sera également une occasion primordiale pour les deux parties de partager de manière sincère et franche leurs vues sur la situation internationale et régionale, d’apporter ensemble des contributions constructives et responsables à la promotion du dialogue, de la paix, de la coopération et du développement sur la péninsule coréenne et au-delà.

VNA/CVN