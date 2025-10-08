Clôture du 13e plénum du Parti à Hanoï

Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIII e mandat a clôturé son 13 e plénum à Hanoï le matin du 8 octobre. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé la séance de clôture et prononcé un discours.

>> Le 13e plénum du Parti se concentre sur la préparation du XIVe Congrès national

>> Discours du secrétaire général à l’ouverture du 13e plénum du Parti du XIIIe mandat

>> Premier jour de travail du 13e plénum du Comité central du Parti

>> Communiqué de presse sur la deuxième journée de travail du 13ᵉ Plénum du Parti

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le leader du Parti a souligné que le plénum avait mené à bien toutes les questions inscrites à l’ordre du jour. Parmi les points examinés figuraient plusieurs éléments fondamentaux liés directement au succès du XIVᵉ Congrès national du Parti et aux objectifs de développement rapide et durable et d’amélioration du niveau de vie de la population.

Le secrétaire général du Parti a mis en avant l’adoption de documents à soumettre au XIVᵉ Congrès national du Parti, la validation des candidatures pour le Comité central du Parti et la Commission centrale de contrôle du XIVe mandat, ainsi que les discussions sur le calendrier, le contenu, le règlement de travail et le règlement électoral du prochain Congrès national du Parti.

Photos : VNA/CVN

Le plénum a approuvé des conclusions relatives à la mise en œuvre du plan socio-économique de 2025 et à la préparation du plan 2026, tout en veillant à la stabilité macroéconomique, à la gestion prudente de la dette publique, à l’investissement pour le développement et à la protection sociale.

Les participants ont également identifié les blocages institutionnels à traiter immédiatement dans le cadre des compétences du Comité central, convenu d’instaurer un mécanisme de suivi et d’évaluation des responsabilités en promouvant l’audace au service de l’intérêt général. Les grandes orientations et méthodes d’exécution des conclusions du 13e plénum et du Bureau politique ont été confirmées, avec le principe directeur : "Discipline en premier, ressources simultanées, résultats comme mesure".

Le leader du Parti a affirmé qu'une action résolue, transparente et cohérente est nécessaire pour transformer les grandes orientations en résultats tangibles. Il a insisté sur la transparence de l’avancement du travail, celle des responsabilités et celle des résultats. Le seul critère de mesure, selon le dirigeant, concerne le niveau de vie et la confiance du peuple, se traduisant par de meilleurs services publics, plus d’opportunités d’emploi et d’affaires, une société plus prospère et heureuse…

Le secrétaire général du Parti a appelé les instances locales à privilégier des résultats tangibles, à renforcer les synergies régionales et à développer des pôles économiques. Il a souligné la nécessité d’attribuer des responsabilités claires et des échéances concrètes, d’éviter le formalisme et de renforcer l’efficacité dans la mise en œuvre.

Photos : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté chaque membre du Comité central à faire preuve d’exemplarité et à privilégier l’action concrète et efficace. Il a insisté sur l'impératif de maintenir la discipline, de libérer les ressources, de favoriser l'innovation et d'accélérer l'exécution pour réaliser des progrès significatifs dès les derniers mois de 2025.

Enfin, il a exprimé sa compassion pour les pertes humaines et matérielles causées par les tempêtes et inondations, saluant les efforts du gouvernement, des forces armées et des organisations locales pour protéger la population et remédier aux conséquences des catastrophes naturelles.

Le secrétaire général du Parti a appelé à mobiliser toutes les ressources politiques, les forces armées et civiles pour assurer la sécurité des populations et la reprise rapide dans les zones touchées…

VNA/CVN