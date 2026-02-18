Le Vietnam promeut le dialogue multilatéral sur la non-prolifération nucléaire

Un atelier de consultation destiné aux États membres d’Amérique latine et des Caraïbes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) s’est tenu la semaine dernière à Panama City, au Panama.

>> Le Vietnam prépare la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

>> Le Vietnam préside une consultation sur la RevCon 11 avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord

Photo : VNA/CVN

Co-organisé par le Vietnam, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA) et l’Union européenne (UE), cet atelier a réuni des représentants de 25 pays, organisations internationales et instituts de recherche d’Amérique latine et des Caraïbes.

Présidant l’événement, l’ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies et président désigné de la Conférence d’examen du TNP, a souligné que, dans le contexte international complexe actuel, la conférence demeure l’un des processus multilatéraux essentiels à la paix et à la sécurité internationales.

Le diplomate a présenté les priorités du Vietnam en sa qualité de Président désigné, réaffirmant son engagement à présider la conférence de manière transparente, équilibrée et inclusive, tout en écoutant et en reflétant pleinement les préoccupations et les intérêts légitimes de tous les États membres.

Il a appelé les pays d’Amérique latine et des Caraïbes - première zone exempte d’armes nucléaires au monde - à continuer d’apporter une contribution active et responsable à la Conférence d’examen du TNP en 2026.

Dans son discours d’ouverture, Izumi Nakamitsu, secrétaire générale adjointe des Nations unies et haute représentante pour les affaires de désarmement, a souligné que la sécurité internationale est confrontée à de profonds défis, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, de blocage du dialogue entre les États dotés de l’arme nucléaire et de recul de nombreux acquis en matière de contrôle des armements.

Photo : newsroompanama/CVN

Elle a souligné que le TNP demeure la pierre angulaire et le seul mécanisme existant pour le maintien de l’ordre nucléaire mondial. Toutefois, l’équilibre entre ses trois piliers - le désarmement nucléaire, la non-prolifération et l’utilisation pacifique de l’énergie atomique – s’érode, ce qui exige un engagement collectif renouvelé pour renforcer et préserver l’intégrité du traité.

Pour sa part, Izabela Matusz, ambassadrice et cheffe de la délégation de l’UE au Panama, a réaffirmé le ferme engagement des États membres de l’UE en faveur de la pleine mise en œuvre du TNP, appelant à une coopération renforcée entre les pays afin d’améliorer l’efficacité et la transparence du processus d’examen du TNP.

Dans le cadre de l’atelier, les délégués ont procédé à des échanges de fond lors de sept sessions thématiques, axées sur les questions clés du processus d’examen du TNP. Ils ont exprimé leur préoccupation face aux défis actuels en matière de sécurité internationale et à leur incidence sur la conférence, tout en manifestant leur soutien et leur espoir que le Vietnam préside la conférence de manière équilibrée et efficace, en tenant compte des priorités de tous les États.

Les participants ont également souligné les préoccupations et les priorités de la région Amérique latine et Caraïbes concernant les trois piliers du traité, insistant sur la mise en œuvre intégrale du TNP, la consolidation du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité de Tlatelolco) et la promotion du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) au nom de la paix et de la sécurité internationales.

Après les précédentes consultations régionales en Asie-Pacifique (Vietnam, octobre 2025), en Afrique (Éthiopie, novembre 2025) et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Jordanie, janvier 2026), la réunion de Panama était la quatrième et dernière consultation régionale organisée par le Vietnam en vue de la conférence.

VNA/CVN