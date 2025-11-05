Bientôt le 2e Programme d’échange d’amitié de défense frontalière Vietnam -Cambodge

Le 2ᵉ Programme d’échange d’amitié de défense frontalière entre le Vietnam et le Cambodge se tiendra du 12 au 14 novembre 2025 dans la zone frontalière commune des deux pays, plus précisément dans la province de Tay Ninh (Vietnam) et celle de Svay Rieng (Cambodge).

L’annonce en a été faite lors d’une conférence de presse organisée le 5 novembre à Hanoï par le ministère vietnamien de la Défense.

Le général de division Nguyen Van Duc, chef du Service de la sensibilisation et de l’entraînement relevant du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, a souligné que cet événement constituerait l’une des principales activités diplomatiques du secteur de la défense en 2025, faisant suite au succès du premier échange organisé en 2022.

Selon le colonel Dang Thanh Minh, chef adjoint du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, le programme au Vietnam comprendra une cérémonie d’accueil officielle du vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, la plantation d’arbres de l’amitié, un exercice médical militaire conjoint, l’inauguration de l’internat de l’école primaire Ben Cau (Tay Ninh), une cérémonie de jumelage entre les communautés frontalières des villages de Long Cuong (Tay Ninh) et O Ta Mo (Svay Rieng), ainsi qu’un entretien et la signature de documents de coopération entre les ministères vietnamien et cambodgien de la Défense, entre autres.

Au Cambodge, les activités comprendront une cérémonie d’accueil et de départ en l’honneur du ministre vietnamien de la Défense, le marquage de la borne frontalière n°171, la plantation d’arbres de l’amitié, une patrouille conjointe des forces de gestion et de protection des frontières, ainsi que la mise en chantier de l’école primaire Sang Sovan (province de Svay Rieng), etc.

En amont de l’échange, plusieurs activités seront organisées, notamment des consultations médicales gratuites et la distribution de médicaments aux populations frontalières par les services de médecine militaire des deux pays, ainsi qu’un échange entre jeunes officiers.

