Le PM vietnamien et le Pdg de NVIDIA explorent la culture nocturne de Hanoï

Le Premier ministre (PM) vietnamien, Pham Minh Chinh, et le président-directeur général de NVIDIA, Jensen Huang, ont visité Hanoï jeudi soir 5 décembre pour découvrir la vie, la culture et le tourisme dans la capitale.

Ils ont visité le temple Ngoc Son et le lac Hoàn Kiêm (lac de l'Épée restituée), où ils ont écouté un guide touristique présenter l'histoire de la Tour du Pinceau, de la dalle d'encre, du pont Thê Huc et de la légende du lac Hoàn Kiêm. Ils ont offert de l'encens dans l'atmosphère solennelle du site historique.

Ensuite, le Premier ministre Pham Minh Chinh et Jensen Huang ont visité le vieux quartier, rencontré et discuté avec des habitants et des touristes, et visité des boutiques vendant des livres et des souvenirs.

Dans une atmosphère très sincère et intime, Pham Minh Chinh a invité Jensen Huang et l'équipe de direction de NVIDIA Corporation à déguster des plats de rue de Hanoï tels que le "nem tai" (mélange d'oreilles de porc et de riz grillé moulu) et le "nem chua" (porc fermenté) frit, et à boire de la bière Truc Bach.

Jensen Huang a exprimé sa joie devant l'atmosphère à la fois bondée et sophistiquée du vieux quartier de Hanoï, le lieu où convergent la quintessence culturelle du Vietnam en général et de Hanoï en particulier. Le vieux quartier de Hanoï la nuit est à la fois moderne et bruyant et présente les caractéristiques traditionnelles des quartiers anciens.

Partenariat pour l'IA et le développement technologique

Auparavant, dans l'après-midi du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec Jensen Huang et assisté à la signature d'un accord de coopération entre le gouvernement vietnamien et le géant américain des puces électroniques sur la création d'un centre de recherche et développement en intelligence artificielle (IA) et d'un centre de données IA au Vietnam.

C'est le résultat des efforts des deux parties après un peu plus d'un an depuis le voyage d'affaires du Premier ministre vietnamien aux États-Unis, au cours duquel il a visité le siège de NVIDIA Corporation début septembre 2023 et a demandé à NVIDIA de coopérer avec le Vietnam dans le développement technologique.

À la demande du chef du gouvernement vietnamien, en décembre 2023, Jensen Huang est venu au Vietnam. Et au cours de cette visite de travail au Vietnam, les deux parties ont signé l'accord de coopération. Avec l'engagement de Jensen Huang, NVIDIA prévoit de faire du Vietnam sa "seconde maison".

Nvidia est la société la plus valorisée du monde, avec une valeur de marché de près de 1,2 billion d'USD. Le groupe compte plus de 27.000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 27 milliards d'USD pour l'exercice 2023.

