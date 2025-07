Le Vietnam place le citoyen au cœur des politiques publiques

Toutes les activités du Parti et de l’État vietnamiens sont centrées sur le citoyen, considéré comme le bénéficiaire ultime des services, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) le vice-ministre de la Justice, Nguyên Thanh Tinh, après sa participation à la session du Comité des droits de l’homme des Nations unies, les 7 et 8 juillet, en Suisse.

Photo : VNA/CVN

La session a vu l’examen par le comité du quatrième rapport périodique du Vietnam sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

Selon le vice-ministre Nguyên Thanh Tinh, la collaboration du Vietnam avec le comité a démontré la détermination constante du pays à respecter ses obligations de rapport sur la mise en œuvre de ses engagements internationaux.

Il a affirmé que le dialogue de deux jours avait été fructueux. Il est à noter que nombre des questions soulevées par les membres du comité concernaient des domaines que le Vietnam a également priorisés ces dernières années, notamment les efforts de réforme, d’amélioration des institutions juridiques et des cadres politiques, ainsi que leur mise en œuvre. Une préoccupation commune soulignée par le comité, et qui figure également au cœur de l’agenda vietnamien, est la poursuite constante du développement économique parallèlement au progrès social.

Le responsable vietnamien a souligné que les réformes de simplification administrative en cours au Vietnam ont clarifié l’approche stratégique de gouvernance du pays. Plus précisément, la suppression des unités intermédiaires et de district, la restructuration des ministères et des agences, l’organisation d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, une délégation claire des pouvoirs au niveau local et le passage de mécanismes d’audit préalable à des mécanismes d’audit postérieur visent à améliorer l’efficacité et à mieux servir le public.

Ces réformes s’inscrivent dans le droit fil des recommandations du comité des Nations unies, qui préconisent que le Vietnam renforce l’application de la loi et réduise l’écart entre l’élaboration de la législation et sa mise en œuvre concrète, a-t-il indiqué.

Le PIDCP, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1966 et entré en vigueur en 1976, est l’un des traités internationaux les plus importants en matière de droits de l’homme, couvrant un large éventail de droits civils et politiques des individus.

Conformément à ses obligations en matière de rapports au titre de l’article 40 du PIDCP, le Vietnam a soumis son quatrième rapport national en mars 2023, suivi de ses réponses à la liste de questions du comité fin 2024, mettant en lumière ses progrès en matière de droits civils et politiques réalisés depuis son troisième rapport en 2019.

Depuis son adhésion au PIDCP le 24 septembre 1982, le Vietnam a accompli d’importants progrès dans la protection et la promotion des droits de l’homme et des droits civils. La Constitution de 2013 a marqué une étape majeure dans l’évolution de la compréhension des droits humains et a affirmé la responsabilité des organisations et des particuliers de reconnaître, respecter, protéger et garantir ces droits dans tous les domaines de la vie.

VNA/CVN