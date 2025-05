Approbation d'un projet de formation des ressources humaines de haute technologie

L'objectif général du projet est de préparer les ressources humaines pour répondre à la demande croissante d'investissement dans le développement des domaines de haute technologie, notamment la constitution d'une équipe de ressources humaines qualifiées pour participer à des recherches approfondies et développer des technologies stratégiques et des hautes technologies prioritaires.

Le projet vise aussi à créer des avantages compétitifs nationaux en attirant les investissements des grandes entreprises technologiques du monde, contribuant à la restructuration de l'économie du pays, au développement durable dans la nouvelle ère basée sur les sciences, les technologies et l'innovation, la transformation numérique et la transformation verte.

Objectifs spécifiques pour la période 2030-2035 : Viser à ce que 100.000 étudiants soient diplômés chaque année des programmes de formation en technologies de l'information et de la communication, dont au moins 15% sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, de master et de doctorat. Le nombre d'étudiants diplômés de programmes de formation spécialisés en intelligence artificielle atteint 15.000 personnes/an, dont au moins 20% sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, de master et de doctorat. Il existe au moins 50 groupes de recherche reconnus comme forts dans les STEM, dont 30 groupes dans des domaines prioritaires stratégiques et des technologies de pointe.

D'ici 2045, des ressources humaines STEM de haute qualité et hautement qualifiées deviendront l'avantage concurrentiel clé du Vietnam pour attirer les investissements dans les domaines de haute technologie, en particulier les domaines technologiques stratégiques. Le système d’enseignement supérieur du Vietnam sera classé parmi les meilleurs d’Asie en matière d’enseignement et de recherche STEM, en particulier dans les domaines des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et de la biotechnologie.

Pour atteindre les objectifs fixés, la décision gouvernementale énonce clairement six groupes de tâches et des solutions de mise en œuvre : renforcer les politiques d’investissement dans l’enseignement des STEM et fournir un soutien financier aux étudiants qui suivent des filières STEM ; compléter et promouvoir la mise en œuvre de politiques de soutien à la formation pour attirer de bons enseignants ; renforcer les investissements dans les installations et les technologies au service de la formation et de la recherche dans les universités ; mettre en œuvre des programmes de formation des talents liés à la recherche scientifique et au développement technologique ; promouvoir la coopération internationale en matière de formation et de recherche dans les domaines STEM et les domaines de haute technologie et de technologies stratégiques ; renforcer la mobilisation et la diversification des ressources d’investissement.

