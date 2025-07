Le PM termine avec succès son voyage au Brésil et sa participation au Sommet élargi des BRICS

Ce déplacement, effectué du 4 au 8 juillet à l’invitation du président brésilien Lula da Silva, a été marqué par une participation active au Sommet élargi des BRICS et par des activités bilatérales riches en résultats.

Le chef du gouvernement vietnamien a pris part à près de 40 activités, incluant des sessions clés du Sommet des BRICS, des rencontres bilatérales avec une vingtaine de dirigeants de pays et d’organisations internationales, ainsi que des échanges stratégiques avec les autorités brésiliennes.

En tant que représentant du Vietnam, partenaire des BRICS, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à deux des trois séances plénières les plus importantes du sommet.

En marge du sommet, le dirigeant vietnamien a multiplié les actions bilatérales au Brésil en vue de renforcer les relations économiques entre les deux pays. Il s’est notamment entretenu avec le président Lula da Silva, a présidé le Forum économique Vietnam - Brésil, et a travaillé avec neuf grandes entreprises et organisations économiques brésiliennes et internationales afin de promouvoir la coopération et les investissements.

Le déplacement a également été marqué par la signature de six accords de coopération dans des domaines variés tels que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, le sport (notamment le football), l’agriculture et le commerce de produits agroalimentaires (bœuf, pangasius, tilapia). Un événement symbolique a été la présence du Premier ministre lors de l’envoi du tout premier conteneur de viande de bœuf brésilienne exportée vers le Vietnam.

Ce voyage d’affaires a souligné la volonté du Vietnam de renforcer ses liens avec les pays du Sud global, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la coopération stratégique avec le Brésil et les membres du BRICS.

VNA/CVN