Le Vietnam et le groupe énergétique américain AES renforcent leur coopération

Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, Trân Luu Quang, a reçu mercredi 9 juillet à Hanoï, Oliver Marquette, président du groupe énergétique américain AES au Vietnam.

>> L'ambassadeur des États-Unis souligne les piliers de la coopération avec le Vietnam

>> Un expert américain optimiste quant aux perspectives de coopération Vietnam - États-Unis

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Trân Luu Quang a salué cette rencontre qui s'inscrit dans le contexte d'un partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis de plus en plus efficace et substantiel.

Il a loué les résultats d'investissement et les activités commerciales du groupe AES au Vietnam ces dernières années, ainsi que son engagement à long terme dans le pays, notamment dans le secteur des énergies vertes et propres pour répondre aux besoins de développement et soutenir la transition énergétique nationale.

Tran Luu Quang a réaffirmé que les États-Unis constituaient l’un des partenaires stratégiques de premier plan pour le Vietnam et a assuré que le pays continuerait de créer un environnement propice aux investissements étrangers, y compris américains, en conformité avec sa législation et sa feuille de route de développement.

Il a demandé aux ministères et secteurs concernés à collaborer étroitement avec AES afin de dégager les obstacles et d'accélérer la mise en œuvre des futurs projets du groupe, contribuant au développement du Vietnam et au renforcement des liens bilatéraux.

De son côté, Oliver Marquette a fait le point sur l'avancement des projets du groupe, en particulier le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Son My et la centrale à gaz de Son My II.

S'appuyant sur les succès mondiaux d'AES et sur la réussite de la centrale thermique de Mông Duong 2, opérationnelle depuis 2015, il a réitéré la détermination et l’engagement du groupe à mener à bien ses projets au Vietnam, contribuant ainsi aux grands objectifs de développement du pays dans les années à venir.

VNA/CVN