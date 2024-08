Le Vietnam persévère dans sa quête de justice pour les victimes de l'agent orange/dioxine

Photo : Thanh Vu/VNA/CVN

Le général de division Nguyên Hông Sona déclaré qu'au cours des près de 20 dernières années, la VAVA a soumis à plusieurs reprises des requêtes aux tribunaux américains concernant la pulvérisation par l'armée américaine de produits chimiques toxiques, notamment de l'agent orange/dioxine sur le territoire vietnamien, ce qui a entraîné de graves conséquences.

La VAVA a décidé de poursuivre en justice les 37 sociétés chimiques américaines qui ont aidé l’armée américaine à effectuer les pulvérisations entre 1961 et 1971 pour les forcer à assumer la responsabilité de leur crime.

La VAVA a rapporté qu’entre 1961 et 1971, l’armée américaine a mené 19.905 missions de pulvérisation de plus de 80 millions de litres de produits chimiques toxiques, dont 61% étaient de l’agent orange contenant 366 kg de dioxine, sur près de 26.000 hameaux et villages couvrant 3,06 millions d’hectares, soit près d’un quart de la superficie du Sud du Vietnam. Jusqu’à 86% de la zone a été soumise à plus de deux pulvérisations et 11% à plus de 10 pulvérisations.

L’agent orange a eu des impacts forts et durables sur l’environnement et la santé humaine. Selon les statistiques, environ 4,8 millions de personnes au Vietnam ont été exposées à l'agent orange/dioxine.

L'association a cité des études menées au Vietnam et dans le monde qui ont révélé que la dioxine est capable de provoquer des lésions diverses et complexes sur tous les organes du corps tout en déclenchant des mutations génétiques et chromosomiques qui entraînent des malformations innées et des lésions à la naissance. En particulier, l'agent orange/dioxine pourrait être héréditaire pendant de nombreuses générations.

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, les effets de l'agent orange ont atteint la quatrième génération. Selon la VAVA, il y a actuellement environ 850.000 victimes de la deuxième génération, 350.000 autres de la troisième et environ 500 de la quatrième dans le pays.

À Hô Chi Minh-Ville seulement, on compte plus de 20.000 victimes de la dioxine, et de nombreuses familles comptent deux ou trois victimes souffrant de graves handicaps.

L'association des victimes de l'agent orange/dioxine de la ville a mené diverses activités au cours des dernières années pour aider les victimes et leurs familles, notamment en aidant à construire des maisons, en fournissant des services de santé et des fauteuils roulants et en accordant des bourses d'études.

Elle accélère la construction d'un village qui offrira des soins infirmiers et une formation professionnelle aux victimes de l'agent orange, a déclaré le président de l'association locale, le général de division Trân Ngoc Tho.

VNA/CVN