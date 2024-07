Célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains

L’Union des femmes vietnamiennes en coopération avec le ministère de la Police et le Comité populaire de Lào Cai a organisé mardi 30 juillet dans cette province septentrionale, un meeting en l’honneur de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains et de la Journée nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.

L’évènement vise à affirmer l’engagement et la détermination du gouvernement et du peuple vietnamien de combattre ce fléau.

S’exprimant à la cérémonie, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a demandé de promouvoir des activités de communication et de sensibilisation des habitants, notamment des femmes et des enfants, pour les aider à se protéger des intrigues des criminels et les dénoncer.

Il est nécessaire également d’intégrer la lutte contre la traite des êtres humains dans des programmes de développement socio-économique, d’éducation, de garantie du bien-être social, de réduction de la pauvreté et des politiques en faveur des personnes issues d’ethnies minoritaires ou domiciliées dans les régions montagneuses, a indiqué le vice-Premier ministre.

Il a proposé aux organes compétents de prendre des mesures drastiques et des plans pour combattre ce fléau dans les localités à haut risque et sur le cyberespace ainsi que de perfectionner dans les meilleurs délais la Loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (amendée) pour la soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa 8e session, prévue en octobre prochaine.

Depuis le début de l’année, la criminalité liée à la traite d’êtres humains s'est déroulée de manière très compliquée. Le nombre d’affaires détectées au premier semestre a connu une hausse de 21,2% sur un an.

