Réponse d'urgence aux tremblements de terre à Kon Tum

Immédiatement après quatre tremblements de terre consécutifs d'une magnitude de 3,3 à 5,0 survenus au district de Kon Plông dans la matinée du 28 juillet, le Comité populaire du district éponyme, province de Kon Tum, au Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre) a publié un document demandant au Comité directeur du district pour la prévention des catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage et les unités concernées ont répondu de toute urgence à ce phénomène.

Le Comité directeur a été demandé de se rendre rapidement sur place pour saisir la situation et évaluer les dégâts afin d'avoir un plan de règlement des conséquences en temps opportun ; de se coordonner avec les autorités locales pour régler les conséquences des tremblements de terre ; d'encourager les habitants à surmonter les difficultés pour stabiliser leur vie.

Auparavant, selon l'annonce de l'Institut de géophysique, dans la matinée du 28 juillet, quatre tremblements de terre se sont produits dans le district de Kon Plông, dont celui survenu à 11h35'10" ayant une magnitude de 5.

Il s'agit du tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans cette région. Il a provoqué des secousses dans de nombreuses localités de la région des hauts plateaux du Centre, telles que Kon Tum, Gia Lai,...

Selon les premiers rapports de services compétents, les tremblements de terre n'ont causé aucune perte en vies humaines, mais ont endommagé certains articles ménagers des foyers locaux et des murs du collège de Dak Ring et de la clinique de la commune de Dak Ring.

D’après les statistiques de l'Institut de géophysique, depuis le début de l'année, 65 tremblements de terre ont été enregistrés dans tout le pays, dont 54 allants de 2,5 à 4,0 degrés signalés dans la seule province de Kon Tum.

L'institut continuera à mener des observations et des recherches détaillées sur la géologie tectonique et les régimes sismiques à Kon Tum et dans les régions voisines afin d'informer rapidement les autorités et les habitants des activités sismiques.

